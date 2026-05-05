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El Barcelona se suma a la puja por Anthony Gordon, mientras el director deportivo Deco se reúne con el agente de la estrella del Newcastle en medio de los rumores que lo vinculan con el Bayern de Múnich
Deco negocia con los representantes de Gordon.
Según RAC1, el Barcelona busca un extremo en Tyneside. El director deportivo Deco y Bojan Krkic se reunieron en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con los agentes Will Salthouse y Adam Dugdale, de Unique Sports.
Gordon se ha convertido en un objetivo prioritario para los blaugranas, que llevan meses buscando delanteros capaces de adaptarse a su esquema táctico. El extremo inglés ha sido fundamental para su actual equipo esta temporada.
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Los obstáculos financieros complican una posible transferencia
A pesar de su interés, fichar al inglés será difícil para el Barcelona. El jugador tiene contrato con el Newcastle hasta 2030, lo que da ventaja al equipo inglés. Se informa que ya han llegado ofertas de unos 80 millones de euros, una cifra que complica al club catalán, que aún debate si activar la opción de compra de 30 millones por Marcus Rashford.
El Bayern de Múnich se perfila como un rival formidable
El Barcelona no es el único grande europeo interesado. Según informes, el Bayern de Múnich sigue al delantero de 25 años y ya contactó a su entorno. El conjunto bávaro busca reforzar su ataque con un extremo dinámico y hábil en el uno contra uno. Gracias a su solidez económica, los campeones alemanes pueden actuar rápido si el Newcastle decide vender a su joya, lo que forzaría al Barça a reaccionar si quiere ganar la carrera por el codiciado delantero.
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Definición de la estrategia de fichajes de verano
El Barcelona debe definir ya su plan financiero y las posibles ventas de jugadores antes de invertir 80 millones de euros. Con el mercado de fichajes de verano acercándose, esta saga de traspasos se intensificará. El club deberá decidir rápido para adelantarse a sus rivales y fichar al delantero.