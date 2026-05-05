El Barcelona se suma a la puja por Anthony Gordon, mientras el director deportivo Deco se reúne con el agente de la estrella del Newcastle en medio de los rumores que lo vinculan con el Bayern de Múnich

Según RAC1, el Barcelona busca un extremo en Tyneside. El director deportivo Deco y Bojan Krkic se reunieron en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con los agentes Will Salthouse y Adam Dugdale, de Unique Sports.

Gordon se ha convertido en un objetivo prioritario para los blaugranas, que llevan meses buscando delanteros capaces de adaptarse a su esquema táctico. El extremo inglés ha sido fundamental para su actual equipo esta temporada.