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El Barcelona se prepara para una oferta de 90 millones de euros por Raphinha procedente de la Liga Profesional de Arabia Saudí, ya que no se descarta una venta sorpresa
Los clubes saudíes preparan una oferta millonaria por Raphinha
Según «Marca», clubes saudíes ofrecerían más de 90 millones de euros por Raphinha y un contrato muy superior al que tiene en el Barça. Sin embargo, el jugador de 29 años no quiere marcharse, ya que en mayo de 2025 renovó su contrato con el Barça hasta 2028.
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El valor deportivo frente a las realidades económicas
Raphinha ha marcado 19 goles y dado ocho asistencias en 31 partidos esta temporada, pero las lesiones le han hecho perderse 23 encuentros.
La directiva azulgrana duda entre retenerlo o venderlo para aliviar sus problemas económicos, según Marca. Esperarán a una oferta oficial de la Pro League antes de decidir. Su deseo es conservarlo, pero no descartan su traspaso si ayuda a equilibrar las cuentas de cara a nuevos fichajes.
Flick destaca la importancia del extremo para el Barcelona
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha resaltado el valor de Raphinha para la plantilla. El exextremo del Leeds United se ha convertido en una pieza clave de su sistema y en una figura respetada en el vestuario.
«Rapha es uno de esos jugadores que siempre da el 100 % en el campo y en los entrenamientos. Su actitud es siempre la misma: lo da todo. Ha pasado por dificultades esta temporada, pero para nosotros es importante que haya vuelto», declaró Flick antes de la victoria por 2-1 sobre Osasuna en La Liga.
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El Barcelona espera a ver si llega una oferta formal
El Barcelona aguardará una oferta formal de Arabia Saudí antes de decidir el futuro de Raphinha. No es una venta prioritaria, pero los 90 millones de euros supondrían una importante plusvalía respecto a los 58 millones pagados al Leeds United en 2022. Con el mercado de fichajes cercano, el club deberá elegir entre lo deportivo y lo económico.