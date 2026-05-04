El Barcelona se prepara para una oferta de 90 millones de euros por Raphinha procedente de la Liga Profesional de Arabia Saudí, ya que no se descarta una venta sorpresa

Raphinha ha marcado 19 goles y dado ocho asistencias en 31 partidos esta temporada, pero las lesiones le han hecho perderse 23 encuentros.

La directiva azulgrana duda entre retenerlo o venderlo para aliviar sus problemas económicos, según Marca. Esperarán a una oferta oficial de la Pro League antes de decidir. Su deseo es conservarlo, pero no descartan su traspaso si ayuda a equilibrar las cuentas de cara a nuevos fichajes.