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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato

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El Barcelona se interesa por Bastoni, del Inter: primeros contactos con el jugador

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Tras el intento fallido de fichar a Lautaro, los catalanes, unos años después, están dispuestos a lanzarse a por otra estrella de la plantilla nerazzurra.

Para Alessandro Bastoni, el partido entre el Inter y la Juventus podría marcar un antes y un después.


La simulación contra Kalulu y la posterior celebración ante la tarjeta roja que el árbitro mostró al jugador bianconero han cambiado la percepción que se tiene del defensa nacido en 1999, que desde ese momento ha sido abucheado en todos los estadios italianos excepto en San Siro.


Es innegable que, en este momento, el ambiente en torno a Bastoni es muy particular y quién sabe si, por primera vez, él también empieza a dudar. En el pasado, ninguna oferta le hizo vacilar; ante la posibilidad de marcharse de Milán, Bastoni siempre ha dicho «no, gracias». Nunca ha querido ni siquiera escuchar ofertas que pudieran interesarle, decididamente más ventajosas que los contratos firmados con el Inter.


Ahora, sin embargo, la situación empieza a cambiar; a su alrededor hay más veneno que alegría y, tras tantos años, también empieza a afianzarse una sensación de satisfacción y de rutina.

  • PRIMEROS CONTACTOS

    Es en este contexto donde el Barcelona está intentando abrirse paso; los catalanes llevan tiempo interesados en el jugador, hasta tal punto que, ya durante una anterior concentración de selecciones, tuvieron ocasión de establecer los primeros contactos con el entorno del futbolista. Se trata de primeros pasos para un diálogo que aún está por construir, pero el acercamiento será constante y progresivo, ya que parece que esta vez Bastoni no quiere levantar ninguna barrera. El Inter no se ha visto sorprendido; en Viale della Liberazione los rumores llevan tiempo circulando y no es casualidad que, en las últimas semanas, los nerazzurri estén presionando para asegurar a Carlos Augusto con una renovación, pero este es un tema que merece ser tratado por separado, ya que también esconde sus propias dificultades.

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  • SI ÉL SE VA, EL INTER CAMBIA

    En definitiva, unos años después del intento fallido por Lautaro, el Barcelona parece dispuesto a lanzar un nuevo asalto por una estrella nerazzurra. Alessandro Bastoni es uno de los líderes carismáticos y técnicos del vestuario del Inter, un hincha del Inter, uno de los intocables. Aunque solo sea porque son sus propias características las que lo convierten en tal, esa forma que tiene de interpretar el papel de tercero en la zaga. Siempre ha sido así: si está Bastoni se juega de una manera, si no está, se nota la diferencia. Y entonces el Inter se ve obligado a plantearse una serie de variables que incluyen incluso el cambio del sistema de juego, en caso de que en Viale della Liberazione decidieran traspasar al jugador.En Barcelona están convencidos de poder avanzar, quizá incluyendo una contrapartida en el acuerdo, mientras que en Milán, por ahora, se muestran reticentes. También será fundamental la postura de Bastoni, quien, quizá por primera vez desde que está en el Inter, ante una oferta, podría empezar a vacilar. 

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