AFP
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El Barcelona se fija en una estrella del Inter, mientras que el líder de La Liga se muestra dispuesto a vender a Alejandro Balde en el próximo mercado de fichajes
Deco señala a Bastoni como principal objetivo defensivo
En declaraciones a Radio MARCA, el periodista Matteo Moretto explicó: «Es una cuestión de mercado que depende de las elecciones. Deco quiere a Bastoni, él sería su principal objetivo». El interés por el italiano pone de manifiesto el deseo de contar con experiencia en la élite europea, aunque las limitaciones económicas del club siguen siendo un obstáculo importante. Sin embargo, el propio jugador parece intrigado por la posibilidad de fichar por el Camp Nou. Moretto añadió: «Bastoni conoce el interés del Barça y no ha cerrado la puerta. No ha dicho que sí al Barça porque eso es algo muy serio, pero le fascina esa posibilidad».
- Getty Images Sport
Bastoni, interesado en el proyecto del Camp Nou
Aunque el dinero supone un obstáculo importante, el aspecto relacionado con el jugador parece prometedor para los blaugranas. Bastoni lleva tiempo siendo considerado uno de los mejores centrales de Europa en la construcción del juego, y dar el salto a La Liga tiene un cierto atractivo para este jugador de 24 años.
El potente jugador italiano ha sido titular indiscutible esta temporada, con 35 partidos disputados en todas las competiciones. Su influencia va mucho más allá de sus funciones defensivas, ya que ha contribuido de manera significativa al ataque con dos goles y seis asistencias. Estas impresionantes estadísticas ponen de manifiesto por qué Deco lo considera el candidato ideal para liderar la zaga del Barcelona en una nueva era.
Balde ya no se considera intocable
Para facilitar fichajes de tanto renombre, el Barcelona podría verse obligado a hacer sacrificios difíciles, y Balde, canterano del club, ya no es intocable. A pesar de su rápido ascenso en las filas del equipo, según se informa, el club estaría dispuesto a escuchar ofertas sustanciales por el lateral izquierdo. «Deco tiene sus ideas y, entre ellas, hay dudas sobre la continuidad de Alejandro Balde. El Barça escucharía ofertas, Balde no es un futbolista intransferible», reveló Moretto durante la emisión.
Moretto señaló que la disponibilidad de Balde es una jugada estratégica calculada más que un reflejo de su calidad por sí sola. «Es como el caso de Camavinga en el Madrid: Alejandro Balde podría marcharse si llega una buena oferta», afirmó, al tiempo que recordaba a los oyentes que «hace un par de años el PSG se interesó por él».
- (C)Getty Images
¿Qué le depara el futuro al Barcelona?
Más allá del revuelo del mercado de fichajes, la atención inmediata del Barcelona vuelve al terreno de juego con dos partidos cruciales en casa en el Spotify Camp Nou. Este domingo, los blaugranas recibirán al Sevilla en La Liga, con el objetivo de consolidar su posición en la clasificación nacional. Tras sus compromisos ligueros, todas las miradas se centrarán en la Liga de Campeones, donde los hombres de Hansi Flick recibirán al Newcastle United para disputar el decisivo partido de vuelta de los octavos de final. Tras haber conseguido un valioso empate a 1-1 en St. James' Park gracias a un dramático penalti de Lamine Yamal en los últimos minutos, el Barcelona cuenta ahora con una ligera ventaja psicológica en su intento por asegurarse una plaza en cuartos de final ante su afición.
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