El Barcelona recibe un doble impulso en materia de lesiones tras la baja de Raphinha de cara al duelo contra el Atlético de Madrid

Aunque el regreso de Koundé y Balde es motivo de optimismo, no todo son buenas noticias para el líder de la liga de cara a su visita a la capital. El departamento médico del club ha confirmado que Raphinha se perderá el partido tras sufrir una lesión mientras se encontraba concentrado con la selección brasileña, lo que privará a Flick de uno de sus recursos ofensivos más productivos. Además, el centro del campo sigue algo mermado, ya que Frenkie de Jong y Andreas Christensen tampoco están disponibles para el partido.