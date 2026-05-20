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El Barcelona rechaza dos fichajes gratuitos: un mediocampista de la Premier League con gran palmarés y un delantero de la Serie A de probada eficacia no llegarán al Camp Nou
El Barça rechaza a Silva y a Vlahovic
El periodista Sique Rodríguez informó que el Barcelona rechazó ofertas por Silva y Vlahovic. El club descartó al mediapunta portugués, cuyo contrato vence este verano. Desde su llegada al Manchester City en 2017, Silva jugó 459 partidos, marcó 76 goles y ganó todos los títulos posibles.
Rodríguez añade que el club está contento con su centro del campo y prefiere reforzar otras posiciones.
- AFP
En busca del sustituto ideal para Lewandowski
La etapa de Lewandowski en el club ha terminado tras marcar 119 goles en 191 partidos. La directiva busca un nuevo delantero y ha fijado su atención en Vlahovic, de la Juventus. El serbio fichó por el equipo italiano en 2022 y este verano quedará libre. Sin embargo, Rodríguez admite que no es la primera opción del Barça y que su fichaje indicaría que otros objetivos no llegaron al Spotify Camp Nou.
El club sigue enfrentándose a dificultades económicas
Aunque el veterano polaco cobraba 26 millones de euros brutos, su salida no mejora las finanzas del Barça porque su salario ya no estaba previsto para la próxima temporada, al expirar su contrato en verano. Para cumplir la regla 1:1 de La Liga, el club necesita confirmar los 32 millones que le adeuda New Era Visionary Group por los asientos VIP y vender a Ansu Fati antes del 30 de junio por unos 10 o 11 millones. Solo así podrá perseguir sus objetivos de fichajes y mantener sus cuentas en positivo.
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¿Qué pasos dará ahora el Barcelona en el mercado de fichajes?
El Barcelona debe cerrar sus últimas operaciones financieras y traspasar a algunos jugadores antes de negociar. Rodríguez afirmó que la relación con La Liga es buena, así que confía en que el club podrá fichar y inscribir a nuevos jugadores antes del inicio de la temporada.