El Barcelona quiere fichar a Vedat Muriqi, ídolo de La Liga, como delantero si fracasa la oferta por Julián Álvarez, del Atlético de Madrid

El club busca un ‘9’ clásico, alto, con presencia en el área y experiencia, por si falla el fichaje de Álvarez.

Según SPORT, Muriqi, del RCD Mallorca, es la principal alternativa tras una temporada excepcional. A sus 31 años, el internacional kosovar es uno de los jugadores más destacados de la Liga y actualmente el segundo máximo goleador. Aporta lo que falta: dominio aéreo, capacidad para fijar a los centrales e instinto letal dentro del área.