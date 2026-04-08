El Barcelona puede fichar a la estrella del AC Milan, autora de 80 goles, tras fijarse su precio de traspaso

La principal razón de su repentina disponibilidad es el deterioro de la relación con el entrenador Massimiliano Allegri. La tensión alcanzó su punto máximo durante el partido contra el Lazio, antes del último parón internacional: Leão se enfadó al ser sustituido y se le vio muy alterado pese al intento de Allegri de calmarlo con un abrazo. Además, las lesiones le han limitado a 25 partidos esta temporada. En esos encuentros marcó 10 goles y dio dos asistencias, cifra que se atribuye en parte a que Allegri lo ha colocado como falso nueve en vez de en su banda izquierda preferida.

Además, al ser el mejor pagado de la plantilla, su salida reduciría la masa salarial y liberaría recursos para otras incorporaciones. Por ello, su traspaso este verano parece el desenlace más probable para todas las partes.