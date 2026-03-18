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El Barcelona prevé que Joan García esté de baja varias semanas tras la lesión que sufrió el portero del Barcelona en el partido contra el Newcastle
Una contundente victoria les asegura el pase a cuartos de final
El Blaugrana se aseguró el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con una contundente victoria por 7-2 en este partido, completando así una goleada global de 8-3. Tras un reñido empate a 1-1 en el partido de ida, los hombres de Hansi Flick desplegaron un juego ofensivo devastador en el Spotify Camp Nou. Robert Lewandowski y Raphinha marcaron dos goles cada uno, mientras que Lamina Yamal, Fermín López y Marc Bernal también vieron puerta para remontar un susto inicial. La contundente victoria consolidó su estatus como serios aspirantes al título europeo esta temporada, aunque las celebraciones se vieron rápidamente empañadas por preocupantes noticias médicas.
La doble lesión empaña la celebración
La alegría por la clasificación se vio empañada por dos importantes contratiempos físicos. El portero sintió un dolor agudo en la pantorrilla izquierda en los últimos instantes del partido, lo que obligó a una sustitución de última hora. Según el AS, los primeros informes apuntan a una rotura muscular, por lo que el portero podría estar de baja entre dos y tres semanas. Para colmo de males, el defensa Eric García solo aguantó 20 minutos antes de pedir ser sustituido. Tras recuperarse de una lesión en el tendón de la corva sufrida el 7 de marzo, el central sintió un pinchazo familiar en el muslo derecho, lo que supuso una frustrante recaída.
Szczesny da un paso al frente ante la inminente pausa internacional
Con el portero titular fuera de juego, Wojciech Szczesny tiene la responsabilidad de dar un paso al frente para cubrir el hueco. El veterano polaco será sin duda el encargado de defender la portería, aunque estará ansioso por mejorar su anterior racha de dos meses, en la que no logró mantener la portería a cero ni una sola vez. Afortunadamente para el gigante catalán, el próximo parón internacional ofrece una oportunidad ideal para recuperarse.
¿Qué les depara el futuro a los líderes de La Liga?
De cara al futuro, el líder de la liga española se enfrentará al Rayo Vallecano este fin de semana, antes del parón internacional. A su regreso, les espera un crucial duelo nacional contra el Atlético de Madrid el 4 de abril, seguido de un partido de cuartos de final de la Europa League contra el equipo de Diego Simeone apenas unos días después. A pesar de la actual plaga de lesiones, el entrenador recibirá un importante refuerzo tras el parón internacional. El técnico alemán espera recuperar a figuras clave como Alejandro Balde, Jules Koundé y Frenkie de Jong, lo que supondrá un refuerzo vital para una plantilla que lucha por los títulos en múltiples frentes.
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