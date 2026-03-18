De cara al futuro, el líder de la liga española se enfrentará al Rayo Vallecano este fin de semana, antes del parón internacional. A su regreso, les espera un crucial duelo nacional contra el Atlético de Madrid el 4 de abril, seguido de un partido de cuartos de final de la Europa League contra el equipo de Diego Simeone apenas unos días después. A pesar de la actual plaga de lesiones, el entrenador recibirá un importante refuerzo tras el parón internacional. El técnico alemán espera recuperar a figuras clave como Alejandro Balde, Jules Koundé y Frenkie de Jong, lo que supondrá un refuerzo vital para una plantilla que lucha por los títulos en múltiples frentes.