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El Barcelona prepara una oferta por Josko Gvardiol, mientras el Bayern de Múnich ya ha consultado por el defensa del Manchester City
Los grandes clubes europeos se interesan por el Etihad
El Barcelona quiere fichar a Gvardiol y ya lo tiene en lo más alto de su lista de defensas. Según «El Partidazo de COPE», el club azulgrana negocia por el central del City y prepara la llegada del delantero Álvarez del Atlético. Los campeones de España ven factible el traspaso, pero el Bayern no renuncia a reforzar su defensa.
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Matthaus confirma el interés del Bayern
Los rumores sobre el defensa de 24 años crecieron tras confirmar el exfutbolista alemán Lothar Matthäus que el campeón de la Bundesliga busca fichar al exjugador del RB Leipzig.
En declaraciones a Sky, Matthäus confirmó que el club trabaja en su fichaje. «Tengo un jugador en mente y he oído que ya hay consultas», afirmó. «Es un exjugador de la Bundesliga, del Leipzig, que ahora está en el Manchester City; lateral izquierdo que también puede jugar en el centro. Se llama Gvardiol».
Conversaciones sobre la ampliación del plan urbanístico
Aunque TEAMtalkasegura que el Bayern contactó a los representantes del defensa, el City quiere proteger su inversión de 90 millones de euros. Gvardiol ha sido un baluarte bajo las órdenes de Pep Guardiola desde 2023, aunque una fractura de tibia le limitó a 18 partidos de la Premier esta temporada. La directiva ciudadana negocia ya una ampliación de su contrato, que vence en 2028, para asegurar su futuro a largo plazo.
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Se avecina una reorganización de la defensa
Gvardiol es el fichaje prioritario del Bayern para este verano. Vincent Kompany busca reforzar la defensa ante las lesiones de Alphonso Davies e Hiroki Ito y la posible salida de Kim Min-jae. El Barcelona, con problemas económicos, también pretende a Gvardiol y a Álvarez.