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El Barcelona prepara una oferta oficial por Julián Álvarez, quien rechaza al Arsenal y al PSG para fichar por el Camp Nou, su destino soñado
Flick exige más potencia ofensiva en el Camp Nou
Flick quiere devolver al Barcelona a la cima europea. Después de fichar a Anthony Gordon por 70 millones de euros más variables, el técnico alemán insiste en más refuerzos. Busca goles y ve imprescindible potenciar la delantera para optar a la Champions.
Sabe que reemplazar a Robert Lewandowski, que deja el club, exigirá un esfuerzo conjunto. Por eso el Barça busca un segundo gran fichaje y Álvarez es el objetivo prioritario para completar una delantera de ensueño, capaz de competir en todos los frentes, según Marca.
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Julian Álvarez presiona para salir del Atlético
A pesar de la resistencia de la directiva del Atlético, el deseo del jugador de vestir la camiseta blaugrana favorece al Barça. Álvarez, que marcó 20 goles en 49 partidos la temporada pasada, quiere un nuevo reto con Flick.
Arsenal y París Saint-Germain también lo quieren, pero él solo piensa en el Barça. Esta situación empuja al director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, a valorar un traspaso multimillonario como única salida, siempre que cubra las necesidades económicas del club.
El Atlético pide una cifra récord por su estrella
Los Rojiblancos no quieren dejar marchar a su estrella por poco. Según los rumores, el Atlético no aceptará menos de 150 millones de euros. Esa cifra refleja lo difícil que es encontrar un delantero de su nivel.
No obstante, podrían aceptar una cifra inferior si el Barcelona incluye a jugadores de alto nivel en la operación. A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano, el pulso entre el director del Barça, Deco, y Alemany se intensificará, con Álvarez aguardando su traspaso al club catalán.
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Las piruetas financieras y la regla del 1:1
La situación económica del Barcelona sigue bajo escrutinio, pero el club asegura que las cuentas ya cuadran. Confía en cumplir la regla de gasto 1:1 de La Liga antes del 30 de junio gracias a ingresos extra por palcos VIP y mayor aforo.
La marcha de los futbolistas mejor pagados y las operaciones comerciales estratégicas deberían aportar el margen necesario para fichar a Gordon y Álvarez. Deco lidera la operación y ya se reúne con los agentes para ajustar el paquete del delantero argentino a los estrictos límites de La Liga.