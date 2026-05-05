El Barcelona ofreció fichar a Kylian Mbappé antes de contratar a Ousmane Dembélé para reemplazar a Neymar, reveló el expresidente del club

En una entrevista con la SER, el expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, admitió que el club intentó fichar a Mbappé.

Esto ocurrió tras la sorpresiva salida de Neymar al París Saint-Germain, que batió el récord mundial con 222 millones de euros y conmocionó al fútbol.

Bartomeu admitió que el club no estaba preparado para la salida del brasileño y afirmó: «La marcha de Neymar fue un shock para el club; no queríamos que se fuera».

Para reemplazarlo, la directiva se fijó en los talentos más prometedores y Mbappé, entonces en el Mónaco, se convirtió en el objetivo principal.