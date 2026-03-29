El Barcelona ofrece a Robert Lewandowski un nuevo contrato con una reducción salarial para contrarrestar el interés de la MLS

Según Sport, el Barcelona ha presentado a Lewandowski una propuesta que le permitiría prolongar su estancia en Cataluña más allá de la temporada 2025-26. Sin embargo, las condiciones del acuerdo reflejan las actuales dificultades económicas del club, lo que obliga al jugador, de 37 años, a aceptar una reducción salarial de aproximadamente la mitad de su sueldo actual. El acuerdo se ve reforzado por diversas variables relacionadas con el rendimiento que podrían hacer que sus ingresos aumentaran si mantiene su alto nivel de rendimiento sobre el terreno de juego.

El presidente del club, Joan Laporta, ha sido un firme defensor de la operación y ha manifestado públicamente su deseo de mantener al legendario delantero en el club. Se dice que el ambiente entre el entorno del jugador, liderado por el superagente Pini Zahavi, y la directiva blaugrana está en su mejor momento tras el reciente éxito electoral de Laporta. Lewandowski ha expresado que la comodidad de su familia en Barcelona es su máxima prioridad, lo que le hace estar más abierto a aceptar un paquete económico reducido de lo que habría estado en otras circunstancias.