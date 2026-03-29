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El Barcelona ofrece a Robert Lewandowski un nuevo contrato con una reducción salarial para contrarrestar el interés de la MLS
Una drástica reducción salarial para seguir en el Camp Nou de Spotify
Según Sport, el Barcelona ha presentado a Lewandowski una propuesta que le permitiría prolongar su estancia en Cataluña más allá de la temporada 2025-26. Sin embargo, las condiciones del acuerdo reflejan las actuales dificultades económicas del club, lo que obliga al jugador, de 37 años, a aceptar una reducción salarial de aproximadamente la mitad de su sueldo actual. El acuerdo se ve reforzado por diversas variables relacionadas con el rendimiento que podrían hacer que sus ingresos aumentaran si mantiene su alto nivel de rendimiento sobre el terreno de juego.
El presidente del club, Joan Laporta, ha sido un firme defensor de la operación y ha manifestado públicamente su deseo de mantener al legendario delantero en el club. Se dice que el ambiente entre el entorno del jugador, liderado por el superagente Pini Zahavi, y la directiva blaugrana está en su mejor momento tras el reciente éxito electoral de Laporta. Lewandowski ha expresado que la comodidad de su familia en Barcelona es su máxima prioridad, lo que le hace estar más abierto a aceptar un paquete económico reducido de lo que habría estado en otras circunstancias.
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El interés por la MLS y Arabia Saudí sigue siendo elevado
La oferta contractual llega en un momento en el que varios clubes de todo el mundo están siguiendo de cerca la situación del delantero. El Chicago Fire de la MLS se perfila como uno de los principales interesados de Estados Unidos, y, según se informa, el entrenador Gregg Berhalter estaría muy interesado en llevar al polaco a la «Ciudad del Viento». Además, la Liga Profesional de Arabia Saudí sigue siendo una alternativa lucrativa, junto con el interés de los gigantes italianos Juventus y AC Milan.
Lewandowski, sin embargo, no parece tener prisa por hacer las maletas. Al hablar recientemente sobre su estado de ánimo, declaró a The Athletic: «No lo sé. Porque tengo que sentirlo. Por ahora, no puedo decirte nada porque ni siquiera estoy seguro al 50 % de qué camino quiero seguir. No es el momento».
Torres, en la cuerda floja
La decisión de retener a Lewandowski tiene importantes repercusiones para el resto de la plantilla. Según se informa, el Barcelona está dispuesto a escuchar ofertas por Ferran Torres este verano para ayudar a equilibrar las cuentas. El club considera que es imposible mantener a tres delanteros centro de primer nivel en la plantilla, y la venta del internacional español proporcionaría fondos vitales para el fichaje de otros objetivos, como Julián Álvarez.
Torres ha tenido dificultades para mantener un buen nivel últimamente y, dado que su contrato se extiende hasta 2027, este verano representa la última oportunidad para que el Barça obtenga una buena suma por su traspaso. Aunque Hansi Flick ha elogiado el compromiso del exjugador del Manchester City, la directiva considera su salida como un sacrificio necesario para revitalizar la línea de ataque y, al mismo tiempo, mantener en el equipo a su veterano talismán.
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La visión a largo plazo bajo la dirección de Flick
Con el fichaje de Lewandowski, el Barcelona pretende tender un puente hacia la próxima generación sin dejar de aspirar a los títulos inmediatos. El equipo de Flick lidera actualmente la carrera por el título de La Liga, y el entrenador considera a Lewandowski una figura clave en el vestuario. Aunque el club busca alternativas más jóvenes para que, con el tiempo, tomen el relevo, el objetivo inmediato es garantizar que el jugador de 37 años permanezca en el Spotify Camp Nou para servir de mentor a jugadores como Lamine Yamal y Gavi durante su ascenso al estrellato mundial.