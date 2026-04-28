Flick ha autorizado un plan para que Rashford se quede en el Barcelona una temporada más. El técnico confía en su valor táctico pese a sus recientes dificultades para ser titular. Aunque se esperaba su regreso a Old Trafford, el respaldo del entrenador ha hecho que el club prefiera mantenerlo en España.

La decisión llega tras su decimotercer gol, marcado en la victoria 2-0 sobre el Getafe, y después de que el jugador expresara su deseo de permanecer en Cataluña.