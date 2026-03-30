Getty Images Sport
Traducido por
El Barcelona necesita que João Cancelo «negocie la rescisión de su contrato» ante las dificultades para retener al exlateral del Manchester City
El complejo plan del Barça para que Cancelo se quede de forma definitiva
Los blaugranas están encantados con el impacto que ha tenido el jugador de 31 años desde su regreso al club en enero. Sin embargo, al quedarle solo un año de contrato con el Al-Hilal, otra cesión queda prácticamente descartada a menos que el defensa acepte una renovación con el equipo de la Liga Profesional Saudí, una opción que actualmente no resulta atractiva para el jugador. En consecuencia, la estrategia principal del Barcelona es animar al lateral a negociar la «rescisión de su contrato», según Marca.
Al conseguir la rescisión, Cancelo podría fichar por el Barcelona como agente libre, eludiendo el pago de una cláusula de traspaso que el club se resiste a abonar. Sin embargo, esta vía requeriría un importante sacrificio económico por parte del exjugador del Manchester City, que tendría que renunciar al resto de su lucrativo salario en Oriente Medio. Aunque ya aceptó una reducción salarial para volver a Cataluña, este nuevo paso supondría una pérdida de ingresos mucho mayor.
- Getty Images Sport
El obstáculo financiero del Al-Hilal
Es poco probable que el Al-Hilal facilite la salida del astro portugués, tras haber invertido 25 millones de euros para ficharlo del City en 2024. Al club saudí aún le quedarán unos 8 millones de euros por amortizar de su traspaso para el verano de 2026, y se espera que exijan al menos esa cantidad para autorizar una venta. El Barcelona, que sigue operando bajo estrictas restricciones financieras, se muestra reacio a comprometerse a pagar tal cantidad por un jugador que tendrá 32 años antes del inicio de la próxima temporada.
A pesar de los elevados costes, el director deportivo Deco ha expresado abiertamente su apoyo a la permanencia del defensa en la plantilla. Tras la exitosa integración del jugador durante el invierno, Deco ha destacado la profunda conexión emocional de Cancelo con el club como motivo clave para su deseo de retenerlo. «Nos hemos esforzado por fichar a Cancelo porque ha demostrado una y otra vez que es un fanático del Barça. Ese es un sentimiento poco común hoy en día entre los jugadores, y estamos intentando recuperarlo», afirmó el excentrocampista del Barça.
La preferencia táctica de Flick por el lateral
Flick ya había mostrado interés en retener al defensa al finalizar su cesión inicial procedente del City, pero el poderío económico del Al-Hilal hizo que el acuerdo fuera imposible en aquel momento. Ahora, el entrenador lo considera una pieza clave de su estrategia en el último tercio del campo.
El técnico alemán ha defendido la decisión de dar prioridad al regreso de Cancelo, afirmando: «Ya lo he dicho antes, tenemos que decidir qué necesitamos ahora mismo. Cancelo puede jugar en varias posiciones, es fantástico en ese sentido. Tiene calidad en ataque, algo que también necesitamos. Cuando estamos en el último tercio, necesitamos calidad».
- Getty
El precio de la fidelidad en el Camp Nou
En última instancia, el futuro del fichaje depende de si el jugador antepone su carrera en Europa a la jugosa oferta de Arabia Saudí. Si Cancelo no logra romper sus vínculos con su club de origen, el Barcelona podría verse obligado a buscar otras opciones. En el terreno de juego, Cancelo espera ayudar al Barça a ganar la Liga esta temporada —con los catalanes cuatro puntos por delante de su rival, el Real Madrid— y también la Liga de Campeones.