El Barcelona necesita que João Cancelo «negocie la rescisión de su contrato» ante las dificultades para retener al exlateral del Manchester City

Los blaugranas están encantados con el impacto que ha tenido el jugador de 31 años desde su regreso al club en enero. Sin embargo, al quedarle solo un año de contrato con el Al-Hilal, otra cesión queda prácticamente descartada a menos que el defensa acepte una renovación con el equipo de la Liga Profesional Saudí, una opción que actualmente no resulta atractiva para el jugador. En consecuencia, la estrategia principal del Barcelona es animar al lateral a negociar la «rescisión de su contrato», según Marca.

Al conseguir la rescisión, Cancelo podría fichar por el Barcelona como agente libre, eludiendo el pago de una cláusula de traspaso que el club se resiste a abonar. Sin embargo, esta vía requeriría un importante sacrificio económico por parte del exjugador del Manchester City, que tendría que renunciar al resto de su lucrativo salario en Oriente Medio. Aunque ya aceptó una reducción salarial para volver a Cataluña, este nuevo paso supondría una pérdida de ingresos mucho mayor.