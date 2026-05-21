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Yosua Arya

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El Barcelona «ha llegado a un acuerdo en los términos personales» con Marcus Rashford, mientras el campeón de la Liga sigue intentando fichar al delantero del Manchester United

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M. Rashford
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Se informa que el Barcelona ha acordado las condiciones personales con Marcus Rashford, aunque Hansi Flick quiere retenerlo en el Manchester United. Los Red Devils piden 30 millones de euros (25 millones de libras/34 millones de dólares), pese al deseo del jugador de quedarse en Cataluña.

  • Flick presiona al Barcelona para que retenga a Rashford

    El Barcelona negocia la permanencia de Rashford tras la petición de Flick. Según Sport, el técnico alemán lo ve clave en su ataque y pide priorizar su fichaje. El club, con problemas económicos, barajó otras opciones, pero Flick las rechazó.

    Sin embargo, Flick no se ha convencido con las alternativas ofensivas más jóvenes identificadas por el club, lo que ha llevado a los blaugranas a centrar sus esfuerzos en Rashford. Según se informa, el delantero ha facilitado las negociaciones al aceptar unas condiciones personales que se ajustan a las restricciones salariales del club. Se entiende que Rashford ha aceptado una estructura contractual más larga y una reducción de su salario global para hacer posible el fichaje.

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    El Manchester United se niega a rebajar sus exigencias

    Según se informa, el Manchester United mantiene su postura: no rebajará la opción de compra de 30 millones de euros y presiona para que el jugador abandone el club.

    El Barça confía en que la voluntad de Rashford de quedarse ayude a cerrar el trato, pues el delantero inglés no quiere volver a Old Trafford ni escuchar otras ofertas.

  • La postura de Rashford da ventaja al Barcelona

    La postura de Rashford complica al United, pese a que el club posee sus derechos. Según informes, el delantero quiere quedarse en el Camp Nou y bloquea otras ofertas, lo que fortalece la posición negociadora del Barcelona.

    El Barcelona estudia ahora una estructura diferente para el traspaso. Una opción es una nueva cesión con obligación de compra en 2027, a un precio inferior, cuando al jugador le quede solo un año de contrato con el United. Esta fórmula permitiría al Barça aplazar el pago y cumplir con la normativa financiera de La Liga.

  • Getafe CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El Barcelona busca una solución financiera

    El Barcelona no tiene prisa y cree que el tiempo le favorece. Sin embargo, Rashford quiere claridad antes de la pretemporada y prefiere no volver a los entrenamientos del Manchester United. Las conversaciones continúan mientras ambos clubes buscan una fórmula financiera que convenza a todos. Para cerrar el traspaso, podrían aceptarse pagos aplazados o revisar la obligación de compra.

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