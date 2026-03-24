¡El Barcelona ficha a Robert Lewandowski! El club de La Liga está dispuesto a vender a Ferran Torres y quedarse con el veterano polaco, mientras busca dos nuevos delanteros en la reestructuración del mercado de fichajes de verano

El Barcelona se ha esforzado por asegurar el futuro a largo plazo de sus jóvenes promesas, ofreciendo nuevos contratos a jugadores como Gavi, Pedri y Pau Cubarsi desde principios del año pasado, mientras que a otros como Eric García y Fermín López se les ha renovado más recientemente. Sin embargo, aún no ha iniciado las negociaciones contractuales con el exdelantero del Manchester City Torres, lo que indica que no forma parte del proyecto a largo plazo.

Lewandowski, por su parte, está dispuesto a esperar antes de zanjar su situación. Señaló: «Con mi experiencia y la edad que tengo, no tengo por qué decidir ahora. No tengo claro qué camino debo elegir. Quizá dentro de tres meses sea cuando tenga que decidir. Pero, aun así, no siento ninguna presión».