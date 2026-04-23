El Barcelona Femeni sigue dominando la Liga F tras conquistar su SÉPTIMO título consecutivo

Tras revalidar el título liguero, el Barcelona se centra en su gran objetivo: la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Este sábado viaja a Alemania para visitar al Bayern de Múnich en el Allianz Arena, en la ida de semifinales. El choque enfrenta a dos campeonas recién coronadas, pues el Bayern femenino también se proclamó esta semana campeón de la Bundesliga. Con su buen momento y la aportación de las suplentes, el equipo de Romeu llega al último mes con la ilusión de lograr un doblete nacional y europeo.