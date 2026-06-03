El jurado de los Premios Princesa de Asturias ha distinguido a Messi por su carrera, considerada una de las más brillantes de la historia del deporte. A sus 38 años, sigue marcando la era moderna del fútbol. El galardón reconoce sus extraordinarios logros individuales y su gran influencia fuera del campo.

En su fallo, el jurado destacó «su deslumbrante talento, su excepcional carrera deportiva y su constante labor benéfica a favor de la educación y la salud de niños desfavorecidos». El jurado, integrado por el director editorial de AS, José Félix Díaz, y presidido por la leyenda paralímpica Teresa Perales, subrayó que Messi se ha ganado el respeto mundial por su «constancia, humildad y compromiso con el espíritu colectivo del fútbol».



