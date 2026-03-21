El Barcelona está dispuesto a traspasar a Jules Koundé por el precio adecuado, a pesar de haberle renovado el contrato a largo plazo

Según Marca, el Barça ya no considera a Koundé intocable y estudiará las ofertas que puedan llegar por el internacional francés este verano. Koundé firmó el verano pasado un nuevo contrato hasta 2030, pero le ha costado un poco recuperar su mejor nivel bajo las órdenes de Hansi Flick, sobre todo debido a la táctica de línea alta del equipo.

Koundé ha jugado principalmente como lateral derecho, pero ya reveló anteriormente que Xavi le convenció para fichar por el Camp Nou porque le prometió que jugaría en el centro de la defensa, por lo que decidió rechazar al Chelsea y mudarse a España.

«Disfruté de nuestra conversación», dijo. «El tiempo pasó volando, y eso siempre es buena señal cuando se habla con tanta naturalidad. Hablamos principalmente de fútbol, que es de lo que más me gusta hablar, sobre todo con el entrenador, Xavi, que fue uno de los mejores jugadores de la historia».

Añadió: «Hablé con Tuchel y sentí que quería que me fuera, pero simplemente preferí el enfoque de Xavi.

«Elegí el Barça porque sé que la mayor parte del tiempo jugaré en esta posición [de central]».