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El Barcelona está dispuesto a traspasar a Jules Koundé por el precio adecuado, a pesar de haberle renovado el contrato a largo plazo
El Barça dispuesto a traspasar a Koundé
Según Marca, el Barça ya no considera a Koundé intocable y estudiará las ofertas que puedan llegar por el internacional francés este verano. Koundé firmó el verano pasado un nuevo contrato hasta 2030, pero le ha costado un poco recuperar su mejor nivel bajo las órdenes de Hansi Flick, sobre todo debido a la táctica de línea alta del equipo.
Koundé ha jugado principalmente como lateral derecho, pero ya reveló anteriormente que Xavi le convenció para fichar por el Camp Nou porque le prometió que jugaría en el centro de la defensa, por lo que decidió rechazar al Chelsea y mudarse a España.
«Disfruté de nuestra conversación», dijo. «El tiempo pasó volando, y eso siempre es buena señal cuando se habla con tanta naturalidad. Hablamos principalmente de fútbol, que es de lo que más me gusta hablar, sobre todo con el entrenador, Xavi, que fue uno de los mejores jugadores de la historia».
Añadió: «Hablé con Tuchel y sentí que quería que me fuera, pero simplemente preferí el enfoque de Xavi.
«Elegí el Barça porque sé que la mayor parte del tiempo jugaré en esta posición [de central]».
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Los problemas de lesiones de Koundé
Koundé ha sufrido varias lesiones esta temporada y actualmente se encuentra de baja por una lesión muscular.
Tras una serie de pruebas médicas realizadas en las instalaciones del club después de que Koundé se lesionara contra el Atlético de Madrid, se ha revelado el alcance total de la lesión.
El Blaugrana emitió un comunicado oficial para informar a la afición sobre el estado de Koundé, señalando que el francés estará de baja por un periodo indeterminado. El comunicado del club decía: «Tras las pruebas realizadas el miércoles a los jugadores Jules Koundé y Alejandro Balde, se ha revelado que el defensa francés presenta una lesión en el tercio medio del músculo bíceps femoral de la parte posterior del muslo izquierdo. Su recuperación determinará su regreso a la acción».
El interés del Manchester City
Aunque el Chelsea ya había mostrado interés anteriormente, el director deportivo del Barça, Deco, confirmó que el Manchester City se interesó por la disponibilidad de Koundé el verano pasado.
Sin embargo, no formalizaron ese interés con una oferta: «No, no hubo ninguna oferta. Lo único que sé es que el City, y ahora está Hugo Viana [el nuevo director deportivo] y antes estaba Txiki [Begiristain], buscaba un lateral, y por supuesto nos preguntaron si Koundé estaba en el mercado. Y les dijimos que no. Así que no hubo oferta ni negociación alguna».
- AFP
¿Y ahora qué?
El Barça es actualmente líder de La Liga, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado. El equipo de Flick volverá a la acción el domingo contra el Rayo Vallecano en busca de otros tres puntos, aunque es probable que no pueda contar con Koundé para ese partido.
Tampoco podrá contar con el lateral izquierdo Alejandro Balde, ya que el Barça confirmó a principios de marzo que sufre una lesión en el tendón de la corva y se enfrentará a un mes de baja.
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