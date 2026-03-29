Romano afirma que la oferta del Barça viene acompañada de una importante condición en lo que respecta a su salario. Desde que llegó procedente del Bayern de Múnich en el verano de 2022 por 45 millones de euros, Lewandowski ha sido una inversión espectacular, con 117 goles y 23 asistencias en 184 partidos. Sin embargo, el jugador de 37 años es actualmente uno de los que más gana en el club. La directiva considera que una reducción salarial es esencial para que la renovación tenga sentido desde el punto de vista empresarial.