Aunque el partido fue emocionante, lo que más ha dado que hablar sucedió en el túnel tras el pitido final. Según se informa, mientras los jugadores se dirigían a los vestuarios se produjo un altercado entre miembros de ambas plantillas, y el Espanyol quedó indignado por el comportamiento de sus rivales locales.

Lozano, que esperaba para atender a la prensa, se vio involucrado en un enfrentamiento con varios jugadores del Barça. Según diversos medios, Joao Cancelo y otros mantuvieron un intercambio de palabras con el centrocampista, lo que generó frustración en la expedición visitante.