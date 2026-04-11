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El Barcelona es acusado de «falta de respeto hacia los compañeros de profesión» tras el enfrentamiento en el túnel del derbi, según una estrella del Espanyol
Las tensiones del derbi llegan al límite en el túnel
Aunque el partido fue emocionante, lo que más ha dado que hablar sucedió en el túnel tras el pitido final. Según se informa, mientras los jugadores se dirigían a los vestuarios se produjo un altercado entre miembros de ambas plantillas, y el Espanyol quedó indignado por el comportamiento de sus rivales locales.
Lozano, que esperaba para atender a la prensa, se vio involucrado en un enfrentamiento con varios jugadores del Barça. Según diversos medios, Joao Cancelo y otros mantuvieron un intercambio de palabras con el centrocampista, lo que generó frustración en la expedición visitante.
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Lozano critica la falta de respeto
Tras el incidente, Lozano admitió su decepción.
«No importa, solo importa el fútbol. Todos vieron el respeto que mostraron hacia sus colegas. Nada más que añadir», dijo a DAZN. Luego aclaró: «No era por Cancelo. En el fútbol pasan estas cosas. Intentaron provocarme porque ganaron; así es el juego. Cuando pierdes, lo aceptas».
Una tarde «desastrosa» para los Pericos
Pese a la polémica en el túnel, Lozano destacó que el Espanyol presionó al Barcelona durante los 90 minutos y que el marcador no refleja lo reñido del partido. Con este resultado, el Barcelona aumenta su ventaja a nueve puntos sobre el segundo, el Real Madrid, mientras que el Espanyol es décimo con 38 puntos.
Lozano lo calificó de «duro y reñido» y afirmó que estuvieron a punto de sorprender. «Estuvimos muy cerca, pero los errores nos lastimaron. Aun así, debemos estar orgullosos del trabajo realizado», añadió, resaltando el esfuerzo pese a la derrota.
- AFP
Ferran Torres marca un doblete para los hombres de Flick
Tras el 1-1 del Real Madrid ante el Girona, el Barcelona podía ampliar su ventaja liguera el sábado. Ferran Torres abrió el marcador a los nueve minutos y, quince después, marcó el segundo. El Espanyol recortó en la segunda parte, pero Lamine Yamal y Marcus Rashford sentenciaron en los últimos minutos. El Barça ya cuenta con nueve puntos de ventaja en la lucha por La Liga.