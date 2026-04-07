El Barcelona debe pasar página tras la marcha de Robert Lewandowski, pero sustituir a este legendario delantero no será fácil

No es ningún secreto, sin embargo, que el Barça ha estado valorando sus opciones y buscando alternativas en caso de que Lewandowski se marche. Harry Kane ha sido su principal objetivo, pero dado que el capitán de Inglaterra parece dispuesto a renovar su contrato con el Bayern de Múnich, el Barça quedaría fuera de cualquier acuerdo por el elevado precio.
El propio futuro agente libre de la Juve, Dusan Vlahovic, sería una opción mucho más aceptable desde el punto de vista económico, pero el serbio, sin duda, no ha estado a la altura de su potencial en Turín, por lo que es difícil ver cómo podría suponer una mejora respecto a un Lewandowski que, hay que reconocerlo, está entrando en años.
Joao Pedro, del Chelsea, y Fisnik Asllani, del Hoffenheim, han sido mencionados como otros jugadores en los que el Barça ha mostrado interés, pero ninguno de los dos puede hacerle sombra a Lewandowski. Más bien, la única opción real es el hombre que probablemente será el delantero titular del Atlético en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones del miércoles en el Camp Nou: Julián Álvarez.
Aunque se dice que Álvarez está abierto a abandonar el Metropolitano este verano, parece poco probable que el Barça disponga de los fondos necesarios para fichar a un jugador al que aún le quedan cuatro años de contrato, a menos que venda a una o dos de sus joyas de la corona junto con algunos jugadores secundarios. Aun así, ya hemos descartado al Barça de la puja por jugadores por motivos económicos en otras ocasiones, solo para que Joan Laporta moviera hilos una vez más y liberara fondos.
Por supuesto, sacar a Lewandowski de la plantilla también ayudaría en cierta medida, y esa debería ser la primera prioridad del Barça. Estas últimas cuatro temporadas han supuesto un colofón maravilloso para una de las mejores carreras de un delantero europeo del siglo XXI, pero ha llegado el momento de pasar página, independientemente de la dificultad que suponga encontrar un sustituto.