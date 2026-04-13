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Mark Doyle

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El Barcelona debe dejar de lamentarse y quejarse de los árbitros: ya es hora de que Lamine Yamal y compañía demuestren su talento

Opinion
Barcelona
Primera División
Liga de Campeones
FEATURES
Atlético Madrid
Atlético Madrid vs Barcelona
H. Flick
P. Cubarsi
L. Yamal
Pedri

La frustración del Barcelona tras perder el miércoles en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid era comprensible. En la ida de cuartos, en el Camp Nou, los blaugranas fueron superiores pese a jugar más de medio partido con diez por la roja directa a Pau Cubarsi justo antes del descanso.

El equipo de Hansi Flick dominó la posesión, generó las mejores ocasiones y golpeó dos veces el larguero. Aun así, Julián Álvarez marcó de falta directa tras una falta de Cubarsi sobre Giuliano Simeone, y Alexander Sorloth aprovechó un centro de Matteo Ruggeri en la segunda parte, dejando al local con una tarea titánica para el martes en el Metropolitano.

Pese a que el marcador no reflejaba del todo el juego, la reacción del Barça a la derrota resultó patética y predecible.

  • Marc Pubill Atletico Madrid Barcellona 2026 tocco mano 16.9X

    «Un grave error»

    Menos de 24 horas después del partido en el Camp Nou, el Barcelona emitió un comunicado. Sus servicios jurídicos denunciaron ante la UEFA un incidente en el área del Atlético en el minuto 54.

    «Tras reanudarse el juego correctamente, un jugador rival recogió el balón en su área sin que se le señalara la correspondiente falta», rezaba el comunicado. «El FC Barcelona considera que esta decisión, junto con una grave falta de intervención del VAR, constituye un error grave.

    Por ello, pide una investigación, acceso a las comunicaciones del VAR y, si procede, el reconocimiento oficial de los errores y las medidas correspondientes».

    Hasta ahí, la queja podía entenderse: Juan Musso parecía haber realizado un saque de puerta antes de que Marc Pubill tocara el balón con la mano y reanudara el juego. Pero el comunicado no se detuvo ahí.

    En el último párrafo, el club blaugrana añadía que «no es la primera vez en las últimas ediciones de la Liga de Campeones de la UEFA que decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado al equipo, aplicando un doble rasero y evitando competir en igualdad de condiciones».

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    «No podemos dejar de respetar a los árbitros»

    La queja del Barcelona sobre un trato arbitral desigual resulta absurda e irónica, pues el club ha sido acusado de corrupción deportiva por pagar 8,4 millones de euros a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, cuando este era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España.

    En tales circunstancias, al Barcelona le convendría callarse. Además, no hay que olvidar que, por estas fechas el año pasado, Hansi Flick criticaba al Real Madrid, compañero de lloriqueos del Blaugrana en el Clásico, por amenazar con boicotear la final de la Copa del Rey 2024-25 debido a la supuesta «hostilidad y animadversión» mostrada hacia el club por parte de los árbitros.

    «Lo que está pasando no está bien», afirmó. «No podemos perder el respeto por los árbitros. Esto es fútbol, y es nuestra responsabilidad proteger a todos: jugadores, entrenadores y árbitros. En el campo hay emociones, pero tras el partido hay que pasar página».

    Curiosamente, Flick no aplicó su propio consejo cuando el Barcelona fue eliminado de la Liga de Campeones menos de dos semanas después.

  • FC Internazionale Milano v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    «El resultado es injusto»

    «El resultado es injusto por algunas decisiones arbitrales», afirmó Flick tras la derrota 4-3 ante el Inter en mayo, que eliminó al Barcelona de las semifinales de la Liga de Campeones con un global de 7-6.

    «No quiero hablar demasiado del árbitro», añadió Flick, antes de seguir hablando del árbitro. «Pero todas las decisiones al 50 % les favorecieron; eso es lo que me entristece».

    Sin embargo, lo más triste fue que Flick se sintió obligado a enfrentarse al árbitro Szymon Marciniak tras el pitido final, lo que animó a sus jugadores a quejarse aún más en sus entrevistas posteriores.

    Ronaldo Araújo afirmó que Marciniak «influyó» en el partido, Eric García recordó quejas anteriores por sus arbitrajes y Pedri pidió investigar su actuación en la vuelta.

    «No es la primera vez que nos pasa con este árbitro, así que la UEFA debería investigarlo, hay cosas que no entiendo: todas las jugadas dudosas les favorecieron», añadió el centrocampista, reflejando las palabras de su técnico.

  • FC Internazionale Milano v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Quejas y lamentos sin fundamento

    Marciniak tildó de «ridículas» las acusaciones del Barcelona, y tenía razón.

    El colegiado, de 45 años, había señalado un penalti a favor del Barça, pero el VAR, Dennis Higler, corrigió la decisión al comprobar que la falta de Henrikh Mkhitaryan sobre Lamine Yamal se había cometido fuera del área.

    Higler también concedió el penalti al Inter y desestimó las quejas del Barcelona por una entrada legal de Denzel Dumfries sobre Gerard Martín, previa al gol que forzó la prórroga. El mayor error fue que ningún árbitro viera cómo Íñigo Martínez escupió a Francesco Acerbi tras un intercambio de palabras en el área justo antes del descanso.

    Nada de esto encaja con la narrativa previa, alimentada por el diario Sport, que tildó a Marciniak de «madridista» con un historial de favorecer al RealMadrid, acusación difamatoria basada solo en una foto suya junto a una bolsa con el escudo del club.

    La toxicidad del Clásico hace que el Barcelona, como su rival más odiado, vea parcialidad fuera y ignore las decisiones que le favorecen.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    «¿Para qué sirve el VAR?»

    Tras el incidente de Pubill en el Camp Nou, un desconcertado Flick preguntó: «¿Para qué sirve el VAR?». Es una pregunta que muchos entrenadores, jugadores y aficionados se han hecho en los últimos años.

    Sin embargo, cuatro días antes Flick no cuestionó la tecnología: el VAR Mario Melero López, en el partido Barça-Atlético, pidió a Mateo Busquets Ferrer que revisara la roja a Gerard Martín por una entrada temeraria sobre Thiago Almada.

    El árbitro, tras la revisión, cambió la roja por amarilla; sin embargo, la CTA determinó después que el VAR no debió intervenir, pues la expulsión era correcta.

    En plena lucha por La Liga, esa decisión facilitó la victoria del Barça, que se alejó siete puntos del Real Madrid (ahora son nueve). Pero tras perder el miércoles en Champions contra el Atlético, los conspiranoicos catalanes activaron a los abogados.

    La imagen del Barça salió mal parada: pareció un mal perdedor, lo cual es una lástima, pues, en términos futbolísticos, es uno de los equipos más atractivos.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O actúas o te callas

    El Barcelona, fiel a la filosofía de Johan Cruyff, ha formado en La Masia a jugadores técnicos y con gran comprensión del juego. Siempre ha dado oportunidades a los jóvenes, y eso forma parte de su orgullo como símbolo catalán.

    Incluso para sus altos estándares, Lamine Yamal es especial: un talento ofensivo al estilo de Lionel Messi que, con 18 años, ya hace historia en La Liga y en la Champions. Está claro que el extremo brillará en un plantel lleno de canteranos.

    Sin embargo, algunos temen que el equipo se crea su propio bombo publicitario y por eso monte berrinches tras derrotas decepcionantes. Parece no haberles pasado por la cabeza que quizá aún no sean lo suficientemente buenos para ganar la Champions.

    Recordemos que, antes de enfrentarse al París Saint-Germain en la fase de grupos, el Barça se autoproclamó mejor equipo de Europa; los entonces campeones les devolvieron a la realidad.

    La calidad del equipo de Flick es incuestionable: están cerca de su segundo título español consecutivo. Sin embargo, preocupan su mentalidad y la falta de autorreflexión tras las expulsiones, como la de Cubarsi contra el Atlético, ya la quinta en dos temporadas.

    Siempre buscan culpables externos en vez de analizar sus propias carencias y entender por qué tropiezan en la Champions (la línea defensiva excesivamente alta de Flick es, sin duda, un factor).

    Aun así, el martes en el Metropolitano tienen una oportunidad de oro para callar críticas. Remontar el 2-0 al Atlético sería legendario y están convencidos de lograrlo. Tras el 4-1 al Espanyol, Ferran Torres prometió «remontada».

    Ahora deben callar o demostrar su valor. Las promesas suelen acabar en lágrimas, y la paciencia de los puristas se agota. Todos quieren ver a Yamal y su equipo imponer su autoridad en Madrid, no leer otro comunicado de los abogados al día siguiente.

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