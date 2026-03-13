Getty Images Sport
El Barcelona da un suspiro de alivio al ver que Lamine Yamal se recupera a tiempo de su enfermedad para el partido decisivo de La Liga
El Flick recibe un gran impulso con el regreso de su joven estrella
Según *Marca*, el ambiente en la sede del club era notablemente más relajado el viernes por la mañana, cuando Yamal se reincorporó a sus compañeros sobre el césped. El jugador de 18 años se había perdido la sesión del jueves debido a un malestar general, lo que llevó al equipo médico del club a visitarle en su domicilio para evaluar su estado.
Su ausencia se había extendido también a los compromisos sociales, ya que el extremo se vio obligado a faltar a una cena del equipo organizada por Ronald Araujo. Sin embargo, su rápida recuperación sugiere que la enfermedad fue leve, lo que permitió a Hansi Flick dar un suspiro de alivio en lo que respecta a su jugador creativo más influyente.
García se une al equipo para los preparativos del fin de semana
Las buenas noticias siguieron para los blaugranas, ya que García también participó en la sesión completa sin complicaciones aparentes. El versátil defensa se había perdido el partido entre semana contra el Newcastle tras sufrir una leve sobrecarga muscular.
El regreso de García aporta una flexibilidad táctica esencial para Flick, quien ha utilizado al jugador nacido en Martorell en múltiples posiciones esta temporada. Se espera que tanto él como Yamal estén ahora en plena forma y sean incluidos en la convocatoria para el próximo partido contra el Sevilla en el Camp Nou.
La carrera por el título sigue su curso
La disponibilidad de Yamal es especialmente importante dada su carga de trabajo esta temporada. El canterano se ha convertido en una figura indispensable en el once inicial y, a pesar de su edad, rara vez se le ve en el banquillo, en un momento en el que el Barcelona busca mantener su posición en lo más alto de la clasificación de La Liga.
Flick ha insistido en la necesidad de contar con sus mejores jugadores durante un calendario tan apretado. A falta de casi 48 horas de recuperación antes del inicio del partido, el cuerpo técnico espera que ambos jugadores estén al 100 % de su capacidad física para el partido contra el Sevilla.
«Ahora mismo necesitamos descansar, porque la tarea de los jugadores en este momento es descansar y prepararse bien para el próximo partido. Tenemos un partido el domingo, así que disponemos de unos días para prepararnos adecuadamente. No tenemos días libres propiamente dichos, pero eso es normal. Cuando juegas a este nivel, entre la Champions League y La Liga, es natural tener partidos cada tres o cuatro días», afirmó Flick.
El Barça se prepara para el partido contra el Sevilla en el Camp Nou
El Barcelona ocupa actualmente el primer puesto de La Liga y buscará ampliar su ventaja cuando reciba al Sevilla este domingo. El gigante catalán atraviesa un excelente momento de forma, tras haber sumado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.
Tras ese partido, los blaugranas volverán a centrar su atención en Europa, donde se enfrentarán al Newcastle en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, tras haber empatado a uno en el partido de ida.
