El Barcelona da un suspiro de alivio al ver que Lamine Yamal se recupera a tiempo de su enfermedad para el partido decisivo de La Liga

La disponibilidad de Yamal es especialmente importante dada su carga de trabajo esta temporada. El canterano se ha convertido en una figura indispensable en el once inicial y, a pesar de su edad, rara vez se le ve en el banquillo, en un momento en el que el Barcelona busca mantener su posición en lo más alto de la clasificación de La Liga.

Flick ha insistido en la necesidad de contar con sus mejores jugadores durante un calendario tan apretado. A falta de casi 48 horas de recuperación antes del inicio del partido, el cuerpo técnico espera que ambos jugadores estén al 100 % de su capacidad física para el partido contra el Sevilla.

«Ahora mismo necesitamos descansar, porque la tarea de los jugadores en este momento es descansar y prepararse bien para el próximo partido. Tenemos un partido el domingo, así que disponemos de unos días para prepararnos adecuadamente. No tenemos días libres propiamente dichos, pero eso es normal. Cuando juegas a este nivel, entre la Champions League y La Liga, es natural tener partidos cada tres o cuatro días», afirmó Flick.