El Barcelona confirma que Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada y se pronuncia sobre sus opciones de jugar el Mundial tras su grave lesión

El Barcelona confía en que Yamal, campeón de la Eurocopa 2024, pueda jugar con España en el Mundial 2026, pero los médicos recomiendan prudencia.

El doctor Pedro Luis Ripoll, experto en medicina deportiva, ha declarado a Cadena Ser: «La lesión de Lamine Yamal tiene una tasa de recurrencia del 30 %, por lo que hay que ser extremadamente cautelosos con los plazos de recuperación.

Si la lesión está en el cuerpo del músculo, el pronóstico es mejor; pero si afecta a la unión entre músculo y tendón o al propio tendón, la recuperación podría demorarse entre cuatro y seis semanas.

Por ese riesgo de recaída, parece difícil que esté en la convocatoria del Mundial. Hay que actuar con máxima precaución».