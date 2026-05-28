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El Barcelona avanza en las negociaciones por el fichaje de Bernardo Silva, quien aceptaría un recorte salarial
Su condición de agente libre facilita el tan esperado fichaje
Silva lleva años en la agenda del Barcelona. Joan Laporta y la dirección deportiva admiran su perfil técnico y ya valoraron ficharlo cuando Xavi era entrenador. Finalmente, el centrocampista de 31 años renovó en el Etihad Stadium.
Ahora, con 34 años y en busca de un último reto en Europa, es agente libre y quiere vivir en Cataluña, donde ya tiene familia. Por eso ha encargado a Jorge Mendes que negocie su fichaje.
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Flick, convencido por la versatilidad táctica de Silva
Hansi Flick dudó al principio por la edad de Silva y la sobrepoblación en la delantera del Barça, pero ya no. El técnico alemán valora su experiencia única, clave para cubrir las lesiones en el último tercio del campo.
Ahora lo ve como un jugador clave para dar profundidad y liderazgo. Además, su versatilidad —tanto en el mediocampo como en la banda derecha— aliviará la carga de Lamine Yamal.
La renuncia salarial, clave para cerrar el acuerdo
Las limitaciones económicas han lastrado históricamente el mercado de fichajes del Barcelona, pero Silva está dispuesto a hacer viable el traspaso. Aunque su salario en el Manchester City era considerable, la ausencia de cláusula de traspaso hace la operación asequible para Laporta. Según Sport, Silva quiere jugar en La Liga y aceptaría una reducción salarial para encajar en la estructura del club.
Las conversaciones entre el director deportivo, Deco, y Mendes se han acelerado esta semana. Aunque el Atlético de Madrid también está interesado —lo que añade competencia, ya que ambos clubes negocian por Julián Álvarez—, la preferencia de Silva es jugar en el Barça. Es una oportunidad de «ahora o nunca» para un jugador que ya lo ha ganado todo en Inglaterra.
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La reorganización de la plantilla afecta a Rashford y Gordon
La posible llegada de Silva ya afecta la planificación de la plantilla para la próxima temporada. Con Anthony Gordon casi confirmado, otro delantero de alto nivel significaría la salida de Marcus Rashford. El club no hará permanente su cesión si ficha a Gordon y a Silva.