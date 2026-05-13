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El Barcelona amenaza con demandar a Florentino Pérez por sus comentarios sobre el caso Negreira y sus afirmaciones de que al Real Madrid «le han robado 14 títulos»
Pérez desata su ira por los trofeos «robados»
El presidente del Real Madrid, Pérez, denunció una corrupción sistémica en el fútbol español. En una inusual muestra de descontento, afirmó que el club debería tener más títulos.
«Nos hemos quedado con las manos vacías. Llevo aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podrían haber sido catorce porque me los han robado», declaró Pérez en rueda de prensa, según el Diario AS. «Hemos hecho un vídeo sobre los 18 puntos que nos han quitado esta temporada. No puedo quedarme callado ante eso».
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El caso Negreira vuelve a ser noticia
Pérez sigue frustrado por el caso Negreira, que llama «el mayor escándalo de la historia». Asegura que los pagos del Barcelona al exvicepresidente de la Comisión Española de Árbitros generaron un sesgo que aún perjudica la integridad de la competición.
“Hace tres años descubrimos el caso Negreira. El mayor escándalo de la historia. Llevan pagando dos décadas y ahora son los mismos árbitros para esta tercera década”, afirmó Pérez. “Presentaremos un dossier sustancial a la UEFA para que aborde el problema de raíz y resuelva el caso por el bien del fútbol mundial.
«Estamos preparando un expediente de 500 páginas que enviaré a la UEFA cuando acabe la temporada. Ya he hablado con ellos. Es el mayor caso de corrupción de la historia.
«Los socios del Real Madrid me apoyan en esta lucha. No solo sufre el Madrid; otros equipos también. El Barça siempre se beneficia. Esperemos que la UEFA actúe. No vine aquí para que los árbitros se hicieran ricos con el dinero del Barcelona».
El Barcelona prepara una contraofensiva legal
El Barcelona no se ha quedado de brazos cruzados ante estas acusaciones. El club catalán, que ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad y ha sostenido que los pagos se realizaron por informes técnicos legítimos sobre árbitros, ha emitido un comunicado oficial en el que confirma que está estudiando sus opciones legales en respuesta a la rueda de prensa del presidente, afirmando lo siguiente: «En relación con la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, les informamos de que nuestro departamento jurídico está examinando minuciosamente sus declaraciones y acusaciones. Estamos analizando las declaraciones y valorando los siguientes pasos. Informaremos de nuestra postura y de las decisiones oportunas a su debido tiempo».
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Pérez declara la guerra en todos los frentes
La derrota del Clásico del fin de semana duele más por su relevancia histórica. El partido marcó la primera vez que el Barcelona se aseguró matemáticamente La Liga ante el Real Madrid y, además, igualó el balance de enfrentamientos directos: 106 victorias para cada equipo. Esa realidad ha reforzado la decisión de Pérez de cuestionar la integridad de la máxima categoría del fútbol español.
El presidente del Real Madrid dejó claro que ve una batalla en varios frentes contra el establishment del fútbol: «Por supuesto, también está nuestro eterno enemigo, La Liga. Vamos a luchar. Estoy luchando contra todos. La corrupción sistémica del caso Negreira… ¿Cómo podemos simplemente olvidarlo?», declaró Pérez. «Es inaceptable que sea yo quien lleve más de 20 años bajo sospecha de corrupción. Veamos qué pasa con las investigaciones legales y deportivas de la UEFA».