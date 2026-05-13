El Barcelona amenaza con demandar a Florentino Pérez por sus comentarios sobre el caso Negreira y sus afirmaciones de que al Real Madrid «le han robado 14 títulos»

Pérez sigue frustrado por el caso Negreira, que llama «el mayor escándalo de la historia». Asegura que los pagos del Barcelona al exvicepresidente de la Comisión Española de Árbitros generaron un sesgo que aún perjudica la integridad de la competición.

“Hace tres años descubrimos el caso Negreira. El mayor escándalo de la historia. Llevan pagando dos décadas y ahora son los mismos árbitros para esta tercera década”, afirmó Pérez. “Presentaremos un dossier sustancial a la UEFA para que aborde el problema de raíz y resuelva el caso por el bien del fútbol mundial.

«Estamos preparando un expediente de 500 páginas que enviaré a la UEFA cuando acabe la temporada. Ya he hablado con ellos. Es el mayor caso de corrupción de la historia.

«Los socios del Real Madrid me apoyan en esta lucha. No solo sufre el Madrid; otros equipos también. El Barça siempre se beneficia. Esperemos que la UEFA actúe. No vine aquí para que los árbitros se hicieran ricos con el dinero del Barcelona».







