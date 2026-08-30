La noticia supondrá un duro golpe para el Napoli y su entrenador Massimiliano Allegri. El gigante italiano había sido vinculado insistentemente durante todo el verano con un movimiento por Jesus mientras buscaba reforzar sus opciones ofensivas. La especulación sobre un posible traslado al Stadio Diego Armando Maradona se intensificó cuando, según se informó, el agente del jugador, que también representa a Allegri, fue visto en la concentración de pretemporada del Napoli. Aunque en un primer momento el agente aseguró que solo estaba allí para reunirse con Allegri, se entiende que el Napoli estaba muy metido en la puja por el exjugador del Manchester City.

Con el Barcelona arrebatándole finalmente la operación, el Napoli ahora debe buscar en otro sitio para dar apoyo a Rasmus Hojlund. Según los informes, el conjunto italiano está centrando ahora su atención en otros objetivos de la Premier League mientras se apresura para encontrar una alternativa de última hora. Los reportes sugieren que el delantero del Chelsea Marc Guiu y Nick Woltemade, del Newcastle United, están entre los nombres que maneja la cúpula del Napoli.