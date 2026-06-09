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Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images
Christian Guinin

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El Barça, Catar, Kuwait, Toulouse: por qué el nuevo entrenador del Bayer Leverkusen recuerda a Xabi Alonso pese a su inusual trayectoria

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Bayer Leverkusen
C. Martinez

Con Carles Martínez, el Bayer presenta su «plan B» como nuevo entrenador. Por sus similitudes con Xabi Alonso, el listón es alto, pero el español aporta cualidades que le sientan bien al Werkself.

Era inevitable: apenas llegó Carles Martínez al Bayer 04 Leverkusen, surgieron las comparaciones con Xabi Alonso. Las similitudes saltan a la vista: ambos son españoles y comenzaron su carrera como técnicos en los dos grandes clubes de su país.

Ambos son españoles y comenzaron a entrenar en los dos clubes más grandes de España: Alonso dirigió categorías inferiores del Real Madrid, mientras que Martínez, tras retirarse pronto por lesión, trabajó en el Espanyol y luego formó jóvenes en La Masía del Barcelona.

  • Otro punto en común entre ambos entrenadores es su escaso éxito antes de su etapa en el Leverkusen. Aunque Alonso, ya considerado a edad temprana como posible técnico del Real Madrid —equipo al que acabó dirigiendo con menos éxito del esperado—, comenzó su carrera en el banquillo con altibajos. Tras no lograr ascender al primer equipo blanco, se fue a la Real Sociedad, donde solo dirigió al filial.

    Martínez, por su parte, dejó el Barça en 2019 por reestructuraciones del club. Entre 2019 y 2022 adquirió experiencia internacional dirigiendo al sub-19 del Al-Rayyan SC de Catar y al sub-20 de Kuwait. En 2023 dio el salto a la Ligue 1: primero fue segundo entrenador y responsable de metodología del Toulouse, con el que ganó la Copa, y ese verano se hizo cargo del primer equipo.

    En su primera temporada como técnico principal, el Toulouse acabó en su mejor posición de la década. En las campañas 2024/25 y 2025/26 mantuvo la progresión y cerró en noveno lugar. Pese a estos logros, el técnico de 42 años permaneció en gran medida en la sombra, por lo que en Leverkusen se le considera, como mucho, la segunda opción tras la negativa de Andoni Iraola, quien fichó por el Liverpool FC.

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  • Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images

    Carles Martínez es todo lo contrario a Kasper Hjulmand

    Al analizar la trayectoria de Martínez, se ven muchas razones para creer que es la elección correcta como entrenador del Werkself. A diferencia del equipo de la temporada pasada, que bajo Kasper Hjulmand carecía de una idea de juego clara y de regularidad, con Martínez los aficionados del B04 pueden esperar un fútbol ofensivo, preciso y sin florituras, similar al que ya disfrutaron con Alonso.

    Este técnico de 42 años aboga por un fútbol moderno, de posesión controlada, pases precisos y aceleraciones oportunas. También destaca la adaptación al rival y una defensa organizada. Además, ya utilizó la defensa de tres en el Toulouse, por lo que conoce el sistema implantado por Alonso en Leverkusen.

    En la comunicación también habrá aire fresco: mientras Hjulmand mostraba un estilo escandinavo sobrio, Martínez dirige desde la banda con gestos intensos, órdenes claras y presencia constante. Su carácter abierto se nota en su labor con los jóvenes: en el Barça impulsó a Gavi, Fermín López, Xavi Simons y Ansu Fati.

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    ¿Carles Martínez? «Mi mujer dice que es lo único que sé hacer de verdad».

    El español es, en el buen sentido, un apasionado del fútbol. En su país muchos lo comparan con el legendario entrenador Pep Guardiola por su meticulosidad. El diario Sport relató que, de joven, Martínez hizo esperar a su novia María en su boda para jugar un partido con amigos. Finalmente se casaron, pese a su obsesión por el balón. «Llevo 15 años como entrenador. Mi mujer dice que es lo único que sé hacer de verdad, y tiene razón», admitió en una ocasión.

    “Es una solución un poco sorprendente al principio”, admitió el director deportivo del B04, Simon Rolfes, al presentarlo el viernes. Pero, si se analizan las trayectorias de Carles y del Bayer 04, se ven muchos puntos en común. Martínez transmite pasión, entusiasmo y ambición; además, atreve a dar oportunidades a los jóvenes. En Francia dirigió un plantel muy internacional, algo que también tenemos aquí».

    Además, el “ADN del Bayer” se ajusta al estilo de juego español, añadió Rolfes al referirse al próximo técnico español en el banquillo del Leverkusen. «Cuando empecé como director deportivo en 2018, era lógico acercarse a España», añadió Rolfes, quien recordó que los éxitos del fútbol español de clubes en las últimas dos décadas ya justifican esa elección.

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    ¿Xabi Alonso como modelo a seguir? «Estoy seguro de que hablará conmigo»

    Con el Bayer Leverkusen, a Martínez le espera el mayor reto de su carrera. Otro español ya demostró en el Werkself que una idea puede convertirse en éxito.

    «Llamaré a Xabi y estoy seguro de que hablará conmigo. Lo conozco y sé que es un buen tipo y que solo quiere lo mejor para el Leverkusen», explicó Martínez. Su compatriota ha demostrado «cómo puede funcionar un entrenador español». Lo que el vasco ha logrado en Leverkusen es «fantástico», afirma el técnico de 42 años, que quiere devolver al B04 a lo más alto de la Bundesliga. «Es un gran club. Para lograrlo hay que trabajar mucho. Eso es lo más importante. Así sacaremos el máximo partido».

    Martínez tiene las condiciones para lograrlo, aunque el desafío es enorme dada la expectativa.