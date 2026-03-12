«¡El balón rebota en él!» - Viktor Gyokeres se enfrenta al reto de mejorar su rendimiento «6/10» en el Arsenal, mientras la leyenda sueca le aconseja que aprenda de Kai Havertz

A pesar de ser uno de los favoritos de la afición por su incansable capacidad de carrera, las estadísticas sugieren que Gyokeres aún no ha encontrado su puntería de forma consistente. En un total de 39 partidos disputados en todas las competiciones esta temporada, el jugador de 27 años solo ha marcado 15 goles, quedando por detrás de Hugo Ekitike (11), del Liverpool, Joao Pedro (14), del Chelsea, Antoine Semenyo (15), delantero del Manchester City, Igor Thiago (18), delantero del Brentford, y Erling Haaland (22).

«Le daría a Viktor Gyokeres un 6 sobre 10 por su temporada hasta ahora», declaró Limpar a FrutyKing. «Ha estado absolutamente tremendo en algunos días, como en el derbi del norte de Londres, cuando marcó dos goles y fue elegido mejor jugador del partido, pero entre esos partidos, no ha estado tan bien».

«Si eres delantero y te sustituyen en el minuto 67 en un par de partidos, entonces no eres bueno. Su ritmo de trabajo como delantero centro es tremendo. [Pero] diría que Gyokeres merece un sólido seis por lo que va de temporada. En mi opinión, con todos los jugadores de talla mundial que tiene el Arsenal, Gyokeres debería haber marcado más goles».