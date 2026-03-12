Getty
Traducido por
«¡El balón rebota en él!» - Viktor Gyokeres se enfrenta al reto de mejorar su rendimiento «6/10» en el Arsenal, mientras la leyenda sueca le aconseja que aprenda de Kai Havertz
Fallos técnicos que obstaculizan al sueco
Gyokeres se ha convertido en el eje del ataque del Arsenal desde que llegó procedente del Sporting CP por 55 millones de libras el verano pasado, pero Limpar, icono del club, cree que el delantero aún tiene mucho que mejorar. Aunque su presencia física ha causado problemas a los defensas de la Premier League, siguen existiendo dudas sobre su capacidad para enlazar el juego de forma eficaz en el sistema de Mikel Arteta.
La transición al ritmo del fútbol inglés ha hecho que Gyokeres oscile entre actuaciones dominantes y salidas anónimas. Limpar sugiere que, para que el delantero se consolide realmente como un jugador de talla mundial, debe abordar deficiencias específicas en su retención del balón.
- Getty Images
Una temporada mediocre
A pesar de ser uno de los favoritos de la afición por su incansable capacidad de carrera, las estadísticas sugieren que Gyokeres aún no ha encontrado su puntería de forma consistente. En un total de 39 partidos disputados en todas las competiciones esta temporada, el jugador de 27 años solo ha marcado 15 goles, quedando por detrás de Hugo Ekitike (11), del Liverpool, Joao Pedro (14), del Chelsea, Antoine Semenyo (15), delantero del Manchester City, Igor Thiago (18), delantero del Brentford, y Erling Haaland (22).
«Le daría a Viktor Gyokeres un 6 sobre 10 por su temporada hasta ahora», declaró Limpar a FrutyKing. «Ha estado absolutamente tremendo en algunos días, como en el derbi del norte de Londres, cuando marcó dos goles y fue elegido mejor jugador del partido, pero entre esos partidos, no ha estado tan bien».
«Si eres delantero y te sustituyen en el minuto 67 en un par de partidos, entonces no eres bueno. Su ritmo de trabajo como delantero centro es tremendo. [Pero] diría que Gyokeres merece un sólido seis por lo que va de temporada. En mi opinión, con todos los jugadores de talla mundial que tiene el Arsenal, Gyokeres debería haber marcado más goles».
La brecha tecnológica en los Emiratos
El debate en torno al papel del número 9 del Arsenal suele enfrentar la potencia bruta de Gyokeres con las refinadas habilidades de sus compañeros de equipo. Limpar cree que el exjugador del Sporting debería fijarse en la destreza técnica de Kai Havertz y Gabriel Jesús para completar su juego.
«A veces vemos que el balón rebota demasiado en él», señaló Limpar. «Necesita mejorar los aspectos técnicos de su juego. En mi opinión, Gabriel Jesus no se acerca ni de lejos a Viktor en cuanto a su capacidad goleadora, pero, por otro lado, Viktor tampoco se acerca a Jesus en cuanto a su técnica. Es muy fluido. Recibe bien el balón. Involucra a sus compañeros en el juego. Lo hemos visto en Jesús cuando está en forma. Puede ser increíble con el balón».
«Viktor tiene que fijarse en Kai Havertz. Cuando le pasan el balón a Havertz, nunca lo pierde, y eso es lo mejor que puede conseguir un jugador, y es la mejor baza de Havertz, pero no es tan rápido como Viktor y no tiene su olfato goleador. Si Viktor puede mejorar el aspecto técnico de su juego, centrarse en la técnica cada día en los entrenamientos, en recibir el balón y mantenerlo, y participar un poco más en el juego, puede convertirse en uno de los grandes jugadores del Arsenal».
- AFP
El momento de la verdad
Gyokeres aún tiene tiempo para demostrar que sus críticos se equivocan. Con el Arsenal actualmente en lo más alto de la tabla de la Premier League, con siete puntos de ventaja sobre el Manchester City, el delantero sueco sin duda buscará llevar a los Gunners a su primer título inglés en más de 20 años.
El equipo de Arteta entra ahora en la recta final de la temporada, con su primer reto contra el Everton el sábado. A continuación, se enfrentará al Bayer Leverkusen en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, tras el empate a 1-1 en la ida.
Anuncios