¡El Balón de Oro se muda a Inglaterra! La UEFA confirma que la ceremonia será en Londres por primera vez, donde Harry Kane y Lamine Yamal buscan destronar a Ousmane Dembélé

La carrera por el premio de 2026 ya se calienta. Los jugadores quieren suceder al actual ganador masculino, Dembélé, del París Saint-Germain, mientras que Aitana Bonmatí, del Barcelona, defenderá el título femenino. La atención se centra ahora en la nueva hornada de superestrellas listas para reclamar el trono. Kane, que ha cuajado una temporada fenomenal con el Bayern de Múnich —marcando 61 goles y dando siete asistencias en 51 partidos en todas las competiciones, además de conquistar los títulos de la Bundesliga y la DFB-Pokal, junto con la Bota de Oro europea—, estará ansioso por ganar el premio en su país natal.

Otro candidato destacado es la sensación española Lamine Yamal, subcampeón del Balón de Oro pasado. Con el Barcelona marcó 24 goles y dio 18 asistencias en 45 partidos, clave para ganar La Liga.