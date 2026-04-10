El Atlético de Madrid mostró sorpresa ante las protestas del Barcelona y el Real Madrid contra las decisiones arbitrales.
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El Atlético se burla de las quejas del Barcelona y el Real Madrid por el arbitraje
Respuesta silenciosa
Según el diario español «Marca», aunque el entrenador Diego Simeone ha criticado a los dos grandes del fútbol español por lo que considera presión sobre los árbitros, el Atlético no piensa responder oficialmente al comunicado del Barcelona del pasado jueves.
El Barcelona había anunciado una queja oficial ante la UEFA por un arbitraje que consideraba contrario a la normativa y decisivo en su último partido, lo que sorprendió a los responsables colchoneros.
Justificación de la pérdida
El Atlético cree que no es propio de un equipo con el potencial y los argumentos técnicos del Barcelona justificar su derrota del martes alegando un penalti en la jugada de «Marc Bopel». Los rojiblancos creen que fue un lance fortuito que no afectó al partido, por lo que no entienden que el Camp Nou se aferre a un detalle tan insignificante para quejarse ante la UEFA.
Más allá de la sorpresa, en el Metropolitano reina el malestar por lo que consideran una presión constante de ambos grandes, incluido el Real Madrid, sobre los árbitros.
Los responsables del Atlético consideran que el poder mediático de ambos clubes puede influir en los árbitros, que en muchas ocasiones saltan al campo bajo presión por las campañas de crítica y cuestionamiento a su imparcialidad.
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Una comparación injusta
El Atlético de Madrid diferencia la queja oficial del Barcelona de la solicitud de aclaraciones que los rojiblancos presentaron ante la Comisión Técnica de Árbitros tras la anulación de la tarjeta roja a Gerard Martín, y recuerda los tuits publicados tras los derbis para evidenciar la “maquinaria mediática” de su rival histórico.
El Atlético actuó tras una aparente contradicción: el mismo órgano arbitral había explicado un caso similar en Betis-Rayo Vallecano, por lo que la intervención del VAR que anuló la roja a Busquets Ferrer se consideró un error claro. Los rojiblancos aceptaron esas explicaciones, pese a que confirmaban su perjuicio en el partido contra el Barcelona.
En los pasillos del Atlético aún se ironiza: Barcelona y Real Madrid, creen, no están para quejarse de arbitrajes tras lo ocurrido con el penalti de Julián Álvarez. (la UEFA aclaró después que debía repetirse, no fallarse) en la tanda que eliminó al Atlético ante el Real Madrid en la pasada Liga de Campeones.