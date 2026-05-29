El Atlético de Madrid, harto de las mentiras sobre el fichaje de Julián Álvarez, niega el interés del Barcelona

A pesar de los rumores sobre una oferta inminente, los directivos del club han exonerado al delantero de cualquier implicación en su origen. El portavoz del club declaró a «Marca»: «Son solo habladurías de los agentes. Julián se ha comportado de manera impecable, dándolo todo en el campo y demostrando gran profesionalidad. Sabemos que él no ha generado este revuelo; siempre se ha comportado de manera impecable».