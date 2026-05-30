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El Atlético de Madrid ficha a Lamine Yamal, Raphinha y Pedri, y critica al Barcelona por una campaña contra Julián Álvarez
El Atlético responde a los rumores sobre el Barcelona
El viernes, el Atlético lanzó una campaña en redes sociales con montajes de Lamine Yamal, Raphinha y Pedri vistiendo su camiseta. El objetivo era burlarse de los rumores que vinculan a Álvarez con un posible fichaje por el Camp Nou. Además, el club publicó «ofertas» irónicas para los jugadores del Barcelona: para Yamal, entradas para un concierto, un abono de temporada y una bolsa de pipas, resaltando lo que consideran rumores de traspaso poco realistas sobre su propia plantilla.
El Atlético acusa al Barcelona de intentar fichar a Álvarez
La campaña llamó rápido la atención en internet y fue parte de la respuesta del Atlético a los rumores que vinculaban a Álvarez con el Barcelona para el mercado de verano. El club publicó un comunicado en redes sociales: «Y recordad, solo nos llevó cinco minutos crear esta publicación falsa. Vivimos en una época en la que la realidad puede ser alterada. No creáis todo lo que veis, sobre todo si implica al Barça.
Además, desmentimos rotundamente haber ofrecido al director deportivo del Barça incorporarse a nuestro equipo de ojeadores en Brasil. El Atlético de Madrid jamás haría eso. En cambio, desde hace meses sufrimos una campaña implacable contra uno de nuestros jugadores.
Filtraciones calculadas, noticias falsas, falta de respeto constante, la versión culé de la maquinaria propagandística inventando historietas, llamadas telefónicas antes de los enfrentamientos directos… Pero, por supuesto, tampoco se nos ocurriría tener al vicepresidente de los árbitros en nómina ni recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES».
El Atlético marca una línea en la arena
El Atlético insiste en que Álvarez no está en venta, pese a los rumores que lo acercan al Barça. El club ha fijado un precio de 130 millones de libras por el internacional argentino para disuadir a posibles compradores. El equipo madrileño cree que estas especulaciones buscan rebajar su valor de mercado o presionar al jugador.
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Nos espera una reñida batalla este verano
El mercado de fichajes de verano en España abre el 1 de julio. El Atlético quiere conservar a Álvarez y promete responder a cualquier rumores. El Barcelona aún no se ha pronunciado. La tensión entre ambos clubes sube y augura un verano caliente en el mercado.