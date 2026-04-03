El Aston Villa, en alerta tras las declaraciones de Morgan Rogers, que deja la puerta abierta a un traspaso este verano, con cuatro clubes interesados en la estrella inglesa

Según The Sun, Rogers se plantearía abandonar el Aston Villa este verano. El jugador, de 23 años, ha experimentado un ascenso meteórico desde que se trasladó a West Midlands, y sus actuaciones no han pasado desapercibidas para los grandes tradicionales de la liga.

El Chelsea, el Liverpool y el Arsenal se encuentran entre los muchos equipos interesados en ficharlo, y el Manchester United es otro club que tiene en el punto de mira al internacional inglés.