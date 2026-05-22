Nuestros porteros pueden dejar la portería a cero ante Inglaterra y Croacia

No partimos de cero ante Ghana y podemos alcanzar los cuartos de final del Mundial.

Trabajar con Queiroz en siete ocasiones ha sido un honor que me ha hecho crecer.

Cristiano Ronaldo posee una combinación única; es un profesional excepcional.

Buffon es el mejor del siglo XXI, y el fútbol moderno exige más a los porteros.

A pocas semanas del Mundial 2026, Ghana se prepara a contrarreloj para un grupo complicado con Inglaterra, Croacia y Panamá, bajo el mando del portugués Carlos Queiroz, y a su lado está uno de los entrenadores de porteros más experimentados del fútbol mundial, el estadounidense de origen portugués Dan Gaspar.

Con 70 años y más de 30 de experiencia, Gaspar ha trabajado en varios países y dirigido a selecciones como Portugal, Irán y Sudáfrica junto a Queiroz, además de pasar por clubes como Oporto y Benfica. Ahora se prepara para su tercer Mundial, tras participar con Portugal en 2010 y con Irán en 2014.

En entrevista con «Koora» describió su séptima experiencia junto a Queiroz, a quien considera mentor y amigo, y reveló los secretos de su larga relación.

El veterano técnico confía en que Ghana pueda llegar lejos y destaca a sus porteros: Lawrence Zigi, Joseph Anang y Benjamin Asare, tienen el nivel para dejar la portería a cero frente a Inglaterra o Croacia, y los definió como «los mejores del mundo».

Explicó su método para neutralizar a delanteros como Harry Kane, y recordó su experiencia con Cristiano Ronaldo, a quien definió como un «profesional excepcional» por su disciplina y obsesión por mejorar. También analizó la evolución del puesto de portero y eligió a Gianluigi Buffon como el mejor del siglo XXI. A continuación, el texto de la entrevista: