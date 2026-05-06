El Arsenal toma una decisión crucial sobre el contrato de Mikel Arteta mientras espera los resultados de la Premier League y la Liga de Campeones

Aunque el entrenador está centrado en la temporada actual, Romano señaló que el plan «ya se decidió en marzo, independientemente de los resultados al final de la temporada». Añadió que Arteta «quiere centrarse ahora en los títulos, pero está enamorado del proyecto del Arsenal y espera con interés las conversaciones», y confirmó que «el acuerdo se cerrará pronto». En la Premier League, el Arsenal lidera con 76 puntos en 35 jornadas, cinco más que el Manchester City, que tiene un partido menos. Los Gunners buscan su primer título nacional desde 2003-2004.



