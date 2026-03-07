El Arsenal sigue adelante con sus planes de fichar a un centrocampista valorado en 100 millones de euros mientras su agente observa la victoria del Brighton

El Arsenal ha intensificado su interés por Tonali, del Newcastle, ya que Arteta busca incorporar calidad de talla mundial a su mediocampo. El club del norte de Londres ha identificado al jugador de 25 años como el candidato ideal para liderar su mediocampo hacia una nueva era de dominio nacional y europeo.

El interés alcanzó un nuevo máximo esta semana cuando el representante del jugador, Beppe Riso, fue visto en las gradas durante la victoria del Arsenal sobre el Brighton. Su presencia ha desatado nuevos rumores de que el traspaso a la capital se está convirtiendo en una realidad, a pesar de la asombrosa valoración de 87 millones de libras (116,5 millones de dólares) que los Magpies han puesto al exjugador del AC Milan, según Tuttosport.