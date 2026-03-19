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El Arsenal se apresura a satisfacer las exigencias de Max Dowman tras las sensacionales actuaciones del joven prodigio
Una demanda sin precedentes en el Emirates
Los mejores jugadores tienen sus nombres ya preparados para estamparlos en las camisetas, pero el personal de la tienda ha tenido que crear el nombre de Dowman utilizando letras sueltas destinadas a la personalización, según informa The Sun. Los empleados han estado preparando el nombre de Dowman por lotes a diario solo para poder satisfacer la demanda. La demanda de la equipación del delantero se ha disparado, y muchos se han dirigido a la tienda nada más sonar el pitido final del sábado. El nombre de Dowman ni siquiera figura como opción en la pared de nombres de jugadores dentro de la tienda «Armoury» del Arsenal en el Emirates. Eso cambiará pronto tras el rápido salto a la fama de Dowman.
- Getty Images Sport
Arteta elogia a un adolescente «extraordinario»
Gracias a su impresionante gol en solitario y a su gran aportación en todos los aspectos del juego, se le ha comparado con leyendas del fútbol como Lionel Messi y Kaká. Una fuente del club declaró a The Sun: «Nos ha sorprendido la repentina demanda de camisetas de Max, y es fantástico ver a tantos aficionados deseando llevar su nombre en sus camisetas». Se espera que el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, deje a Dauman en el banquillo para la final de la Carabao Cup del domingo contra el Manchester City en Wembley, en la que el equipo buscará completar el cuádruple.
Arteta insistió en que la contribución de Dowman contra el Everton fue «extraordinaria», y añadió que los que estaban en el estadio nunca olvidarán lo que presenciaron. Dijo: «Durante muchos años, los que estaban hoy en el estadio dirán: “Yo estaba en el estadio, estaba en el Emirates ese día, cuando este chico, de 16 años, marcó ese gol en un momento tan crucial de la temporada”». Dowman, cuyas posibilidades de entrar en la convocatoria para el Mundial siguen siendo escasas, sabrá hoy en qué equipo de Inglaterra será seleccionado.
Se han visto caras conocidas en el norte de Londres
El delantero del Brentford, Dango Ouattara, se encontraba entre el público del Emirates Stadium el martes por la noche. Ouattara, de 24 años, se mezcló con los aficionados del Arsenal en la grada superior mientras los Gunners se imponían por 2-0 al Bayer Leverkusen. No se cree que el versátil extremo, que representa a Burkina Faso a nivel internacional, fuera invitado del club. No es la primera vez que los jugadores acuden al estadio por iniciativa propia para ver al Arsenal. En 2024, Riccardo Calafiori visitó el Emirates como aficionado siete meses antes de cerrar su fichaje por el club.
- AFP
Leyendas y celebraciones en Colney
El Arsenal ha tenido el honor de recibir a una leyenda del fútbol durante la última semana. La leyenda brasileña Romario estuvo el viernes pasado en las instalaciones de entrenamiento del club para grabar una entrevista con Gabriel Jesús. El exdelantero pilló por sorpresa a muchos periodistas cuando entró tranquilamente en la sala de prensa con su séquito para tomarse un café. Romario acudió en representación de su canal de YouTube, que cuenta con más de 500 000 suscriptores, y Eberechi Eze fue uno de los jugadores del Arsenal que aprovechó la ocasión para conocerlo. Romario no fue la única cara famosa vista durante la semana pasada, ya que el gran italiano Leonardo Bonucci estuvo presente en la victoria del martes sobre el Bayer Leverkusen.
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