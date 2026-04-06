El Arsenal recibe un TRIPLE impulso en materia de condiciones físicas de cara al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa

Aunque el regreso de Gabriel, Rice y Trossard es una buena noticia, la enfermería del Arsenal sigue a rebosar. Eberechi Eze, Piero Hincapié y Mikel Merino tampoco participaron en el entrenamiento del lunes, ya que continúan con sus respectivas recuperaciones. Con la lucha por el título de la Premier League aún en su fase final y el trofeo de la Liga de Campeones al alcance de la mano, Arteta está ansioso por contar con el mayor número posible de jugadores veteranos. El español confiará en sus estrellas recién incorporadas para que aporten el liderazgo necesario para capear el ambiente hostil de Portugal y conseguir un resultado positivo que llevarse de vuelta a Londres.