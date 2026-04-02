El Arsenal recibe un impulso en el mercado de fichajes tras la rebaja del precio de venta por parte de un gigante de la Bundesliga por su objetivo defensivo

Según se informa, el Leipzig estaría dispuesto a rebajar sus expectativas económicas por Lukeba este verano. Aunque el defensa de 22 años tiene una cláusula de rescisión en su contrato fijada en 80 millones de euros (70 millones de libras esterlinas/92 millones de dólares), el equipo de la Bundesliga está dispuesto a negociar un acuerdo por debajo de esa cifra para facilitar el traspaso. Según informaciones de Sky Alemania, el club estaría dispuesto a aceptar una oferta de entre 65 millones de euros (57 millones de libras esterlinas/75 millones de dólares) y 70 millones de euros (61 millones de libras esterlinas/81 millones de dólares). Se espera que esta rebaja en el precio desencadene una guerra de ofertas entre los clubes de élite de Europa, ya que, según se informa, el exjugador del Lyon estaría deseando encontrar un nuevo reto tras pasar tres años en Alemania.