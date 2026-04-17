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El Arsenal quiere fichar al tercer jugador más joven de la historia de la Premier League, tras Max Dowman y Ethan Nwaneri
Los Gunners se fijan en un talento que podría batir récords
El Arsenal lidera la carrera por fichar a Jeremy Monga, joven talento del Leicester City, y así adelantarse a sus rivales. El valor del jugador de 16 años se disparó tras brillar con el primer equipo de los Foxes en las últimas jornadas de la temporada pasada.
En abril de 2025 pasó a la historia como el segundo debutante más joven de la Premier League —solo por detrás de Ethan Nwaneri, del Arsenal— al entrar como suplente contra el Newcastle United. Luego bajó al tercer puesto tras el debut de Max Dowman, también del Arsenal, con quien comparte vestuario en las categorías inferiores de Inglaterra.
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Una estrella en ascenso en el King Power Stadium
Considerado un talento generacional, Monga lleva tiempo en la mira del Arsenal. Aunque ya acordó su primer contrato profesional con el Leicester, vigente desde este verano, su futuro aún es incierto. El acuerdo no asegura su permanencia, por lo que un fichaje por los Gunners sigue sobre la mesa.
Formado en la cantera del Leicester desde los nueve años, Monga es una amenaza ofensiva versátil: igual de cómodo en ambas bandas que como “número diez”. Con velocidad explosiva y gran habilidad técnica, este adolescente ya ha sido titular en nueve ocasiones esta temporada y siempre aporta desde el banquillo: ha salido en los tres últimos partidos de los Foxes.
Los equipos del norte de Londres cambian su estrategia de fichajes
En los últimos mercados de fichajes, el Arsenal ha virado hacia la contratación de jóvenes talentos de élite de todo el mundo. La decisión obedece a un consenso interno: su cantera ha tenido dificultades para producir promesas de primer nivel. Este enfoque se materializó con el fichaje, a mitad de temporada, de los gemelos ecuatorianos Edwin y Holger Quintero, del Independiente del Valle, una apuesta por el potencial sudamericano.
En Irlanda han fichado a Víctor Ozhianvuna, de 17 años, procedente del Shamrock Rovers. En el mercado nacional han fichado a Kyran Thompson (West Ham) y a Mishel Nduka (Charlton). Además, su red de ojeadores ha incorporado a Ceadach O’Neill, de Irlanda del Norte (Linfield), y a la joven promesa escocesa Callan Hamill (St Johnstone).
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La lucha del Leicester por conservar su joya de la corona
Leicester se prepara para un verano de grandes cambios en su plantilla, sea cual sea su destino en la Championship. El club quiere construir el futuro en torno a jugadores de la cantera, y Monga es la gran joya de este proyecto.