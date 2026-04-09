Arsenal Women
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El Arsenal presenta su primera colaboración femenina con la marca londinense Good Squish
Una primicia para el Arsenal Femenino
Conocido como «Fashion FC» por sus numerosas colaboraciones, el equipo femenino de los Gunners vuelve a destacar al unirse a la marca londinense de accesorios Good Squish, una iniciativa que entusiasmará a una de las aficiones más pasionales del fútbol.
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Nueva y amplia colección
Arsenal y Good Squish lanzan una colección de 13 piezas para el día de partido: camiseta corta, chándal, bufandas y las icónicas gomas para el pelo hechas a mano. Incluye una cápsula seleccionada por la delantera Alessia Russo.
«Construyamos juntos el futuro»
Este lanzamiento es un hito para el Arsenal Femenino, celebra el vínculo con su afición y reafirma el poderío comercial del club londinense.
«Esta colección refleja el camino que estamos recorriendo como club y la cultura que seguimos construyendo en torno al Arsenal Women», declaró Russo con motivo del lanzamiento. «Representa los valores que defendemos, el orgullo que sentimos y el vínculo que compartimos con nuestra comunidad. Esta línea pretende celebrar el papel que todos desempeñamos para impulsar a este equipo y construir juntos el futuro».
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Creado pensando en los aficionados
La colección se presentó en el proyecto de consulta «Block by Block» del Arsenal, el mayor proyecto en su sección femenina, para definir la cultura de los días de partido junto a su primera generación de abonadas.
Ya está a la venta en la tienda online del Arsenal y en The Armoury.