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El Arsenal prepara un sensacional golpe de mercado de última hora por 50 millones de libras para hacerse con la joven promesa del Lyon mientras Mikel Arteta busca refuerzos en ataque
El Arsenal planea un movimiento de última hora por Fofana
El Arsenal está valorando una ofensiva de última hora por el extremo del Lyon Fofana, según Metro. El Arsenal ha recibido un importante impulso en su intento de fichar al internacional belga antes del cierre del mercado del martes por la noche.
Arteta sigue decidido a añadir una última pieza ofensiva a su plantilla campeona. El club del norte de Londres ya ha invertido mucho este verano, incorporando a Bruno Guimaraes, Ezri Konsa y Christos Tzolis para reforzar sus filas.
- AFP
El Lyon, obligado a una venta de 50 millones de libras antes del cierre del mercado
El fracaso del Lyon a la hora de clasificarse para la Liga de Campeones ha abierto la puerta a que el Arsenal cierre un acuerdo de 50 millones de libras. El conjunto francés necesita desesperadamente ingresar dinero crucial antes de que el mercado de verano se cierre oficialmente.
El periodista de fútbol europeo Andy Brassell cree que Fofana sería una incorporación inteligente. El movimiento llega después de que el Arsenal no lograra convencer al icono brasileño Vinicius Junior para que dejara el Real Madrid.
«Desde el principio, desde que el Lyon fue eliminado en los play-offs de la Liga de Campeones, han tenido a muchos jugadores en el mercado», dijo Brassell a talkSPORT. «No es que solo estén dispuestos a vender, es que necesitan vender, y necesitan recaudar alrededor de 50 millones de euros antes de que se cierre el mercado».
Cubrir el vacío dejado por las salidas
Arteta está buscando activamente otra opción dinámica para la banda izquierda. Aunque el fichaje veraniego Tzolis ha impresionado en ese papel, el Arsenal necesita una mayor profundidad de plantilla tras acordar la venta tanto de Leandro Trossard como de Gabriel Jesus.
Fofana está muy bien valorado en toda Europa y despertó un gran interés en la Premier League a principios de este verano. Chelsea, Liverpool, Fulham y Nottingham Forest ya se habían puesto en contacto con el Lyon para hablar de un posible traspaso. Sin embargo, el Arsenal ha pasado ahora a encabezar la carrera. Intermediarios ofrecieron al talentoso extremo a los Gunners mientras preparan una oferta oficial.
- Getty Images Sport
El jugador está interesado en dar el salto a la Premier League
Informaciones en Francia indican que Fofana está muy ilusionado ante la posibilidad de mudarse al Emirates Stadium. El extremo ya ha hablado directamente con Arteta para discutir cuál podría ser su papel en el vigente campeón de la Premier League. La cúpula del Arsenal debe decidir ahora si presenta una oferta formal antes de la inminente fecha límite del martes. Con los parámetros financieros claramente fijados por el Lyon, las negociaciones podrían avanzar rápidamente en las próximas horas.
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