¡El Arsenal podría pagar hasta 92 millones de euros por él! ¿Se sumará el FC Bayern de Múnich a la puja por este internacional inglés?

El perfil de Gordon, delantero rápido, con gran regate y letal ante el gol, interesa al Bayern. Además, puede actuar en cualquier posición ofensiva, aunque esta temporada en el Newcastle ha jugado sobre todo como extremo izquierdo o delantero centro.

En la primera línea de ataque, el FCB no necesita fichajes: Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane rinden a gran nivel. Además, cuenta con dos alternativas de lujo: el supertalento Lennart Karl y Jamal Musiala, ya recuperado y cada vez más cerca del once.

Aun así, el club valora fichar un extremo izquierdo en verano para rotar con Díaz. También se menciona un posible recambio de Kane: Dusan Vlahovic, de la Juventus.

El jugador no vería con malos ojos recalar en el Bayern, pero, según Tavolieri, el Newcastle no contempla cederlo.