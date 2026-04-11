Según el experto en fichajes Sacha Tavolieri, el FCB ya contactó a los representantes de Gordon. El club alemán, récord de títulos, no descarta ficharlo este verano.
Traducido por
¡El Arsenal podría pagar hasta 92 millones de euros por él! ¿Se sumará el FC Bayern de Múnich a la puja por este internacional inglés?
El perfil de Gordon, delantero rápido, con gran regate y letal ante el gol, interesa al Bayern. Además, puede actuar en cualquier posición ofensiva, aunque esta temporada en el Newcastle ha jugado sobre todo como extremo izquierdo o delantero centro.
En la primera línea de ataque, el FCB no necesita fichajes: Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane rinden a gran nivel. Además, cuenta con dos alternativas de lujo: el supertalento Lennart Karl y Jamal Musiala, ya recuperado y cada vez más cerca del once.
Aun así, el club valora fichar un extremo izquierdo en verano para rotar con Díaz. También se menciona un posible recambio de Kane: Dusan Vlahovic, de la Juventus.
El jugador no vería con malos ojos recalar en el Bayern, pero, según Tavolieri, el Newcastle no contempla cederlo.
- Getty Images Sport
Un fichaje costoso de Anthony Gordon no encajaría en la estrategia del FC Bayern
Además, es dudoso que Gordon acepte ser suplente, y el Bayern probablemente no pague tanto por un reserva. Tiene contrato con el Newcastle hasta 2030, y los Magpies pedirían unos 110 millones de euros por él.
Además, varios clubes ingleses de primer nivel lo siguen. A finales de febrero, The Sun informó que Liverpool y Arsenal se interesaron por el delantero; los Gunners estarían dispuestos a pagar hasta 92 millones de euros. Esa misma cifra pediría el Aston Villa por Morgan Rogers, otro objetivo del Bayern según The Mirror.
Sin embargo, fichajes tan costosos no encajan en la estrategia del Bayern, que tras las buenas experiencias con Karl y Aleksandar Pavlovic planea dar más oportunidades a su cantera. Vincent Kompany, que planea confiar en Noel Aseko —de vuelta del Hannover 96— para reemplazar a Leon Goretzka en el medio, encaja con esa filosofía.
En la misma línea, se rumorea que el Bayern valoraría una solución interna para suplir a Díaz: Arijon Ibrahimovic, cedido hasta final de temporada al 1. FC Heidenheim, podría asumir ese papel tras su regreso en verano. El jugador de 20 años es titular en el FCH y ya acumula experiencia en la Bundesliga. Tiene contrato con el FCB hasta 2027.
Nick Woltemade queda relegado, pues Anthony Gordon es ahora el delantero centro titular del Newcastle.
Gordon fichó por el Newcastle en 2023 procedente del Everton por 45,6 millones de euros. Esta temporada ha marcado diez goles en doce partidos de la Liga de Campeones. Ha compartido el trío de ataque con Nick Woltemade, aunque últimamente le ha ido quitando el puesto en la delantera del Newcastle al internacional alemán.
Con la selección inglesa suma 17 partidos y dos goles. En la fase de clasificación para el Mundial, el seleccionador Thomas Tuchel lo alineó como titular en algunas ocasiones; en total, disputó cinco partidos en el camino hacia la fase final en Estados Unidos, México y Canadá, y marcó un gol en octubre en la victoria por 5-0 en Letonia. Las posibilidades de Gordon de entrar en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial son buenas; los Tres Leones se enfrentarán en la fase de grupos a Croacia, Ghana y Panamá.
- AFP
Los delanteros del FC Bayern de Múnich
Jugadores
Posición
Edad
Contrato hasta
Jamal Musiala
Centrocampista ofensivo
23
2030
Lennart Karl
Centrocampista ofensivo
18
2029
Michael Olise
Extremo derecho
24
2029
Luis Díaz
Extremo izquierdo
29
2029
Serge Gnabry
Centrocampista ofensivo / Extremo derecho / Extremo izquierdo / Delantero centro
30
2028
Harry Kane
Delantero centro
32
2027
Nicolás Jackson
Delantero centro
24
2026 (cedido por el Chelsea)