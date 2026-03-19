El Arsenal podría lograr un impresionante CUÁDRUPLE bajo la dirección de Mikel Arteta... con una condición

Shearer cree que si el equipo de Mikel Arteta se hace este fin de semana con el primer título en juego, el sueño de ganar cuatro trofeos importantes —una hazaña nunca antes lograda en el fútbol inglés— se convierte en una posibilidad realista. El Arsenal lidera actualmente la Premier League con nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City, acercándose a su primer título desde 2004. Además, los Gunners han alcanzado los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde se enfrentarán al Sporting de Lisboa, y siguen en la FA Cup con un choque de cuartos de final contra el Southampton.

Al hablar de la importancia del partido, Shearer declaró a Betfair: «Si el Arsenal gana la Carabao Cup, el cuádruple está realmente al alcance de la mano. Y es un gran «si», porque es un partido importantísimo, un partido crucial para ambos clubes, ya que probablemente sea la última oportunidad del City de ganar un título. Es un partido crucial para ambos clubes, pero sí, si el Arsenal gana este, se intensificarán los rumores sobre la posibilidad de ganar cuatro trofeos, algo que, evidentemente, nunca se ha conseguido antes».