Getty
Traducido por
El Arsenal planea fichar a Tino Livramento mientras se suspenden las negociaciones para renovar su contrato con el Newcastle
Los Gunners se fijan en la estrella de los Magpies
A Livramento le quedarán dos años de contrato al final de la temporada y, según The Telegraph, aún no ha mostrado disposición a renovarlo. Esta situación ha dejado al Newcastle en una posición vulnerable, y el Arsenal está dispuesto a aprovechar la incertidumbre que rodea el futuro del defensa en St James' Park.
- Getty Images Sport
Las negociaciones contractuales estancadas despiertan temores de salida
El Newcastle sigue interesado en retener al jugador de 23 años si está dispuesto a negociar un nuevo contrato antes de que se abra el mercado de fichajes, pero es consciente de que su valor de mercado podría bajar si no acepta las nuevas condiciones. El Telegraph afirma que las negociaciones para un nuevo contrato se han estancado y que el interés del Arsenal probablemente complique aún más las cosas.
Desde su fichaje por 32 millones de libras procedente del Southampton en 2023, Liveramento ha tenido un gran éxito en Tyneside. La valoración actual del club, en torno a los 60 millones de libras, refleja su importancia para la plantilla de Eddie Howe y su deseo de retener sus servicios a pesar del interés de los clubes londinenses.
El futuro de Ben White, en duda
El interés de los Gunners en fichar a un lateral podría generar más dudas sobre el futuro de Ben White, que ha quedado por detrás de Jurrien Timber en la jerarquía del lateral derecho. A White, de 28 años, le quedarán dos años de contrato al final de esta temporada y podría convertirse en un firme candidato a ser vendido por el Arsenal, si surgen ofertas adecuadas que ayuden a financiar el fichaje de Livramento.
The Telegraph afirma que el Arsenal necesita vender al menos a un jugador del primer equipo este verano después de haber invertido mucho en su plantilla de cara a la lucha por el título de esta temporada. Su incapacidad para generar ingresos de forma constante mediante la venta de jugadores ha sido un problema durante la última década, pero la marcha de figuras importantes como Gabriel Jesús podría proporcionar el impulso financiero necesario.
- AFP
Preocupaciones por lesiones y competencia por los traspasos
Es casi seguro que el Arsenal tendría que vender jugadores antes de poder fichar a Livramento, y podría haber interés por parte de otros clubes si queda claro que el Newcastle está dispuesto a negociar el precio. Aunque el Manchester City se interesó por el exjugador de la cantera del Chelsea el verano pasado, los altos cargos del Etihad han restado importancia recientemente a los rumores sobre un nuevo interés.
El historial de lesiones de Livramento también podría suponer un obstáculo a la hora de acordar el precio, ya que esta temporada ha sufrido problemas en los isquiotibiales y la rodilla. Esto ha limitado al defensa a solo 11 titularidades en todas las competiciones, aunque volvió a la acción como suplente en la segunda parte del empate 1-1 del Newcastle con el Barcelona en la Liga de Campeones el martes.
Anuncios