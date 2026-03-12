El Arsenal planea fichar a Tino Livramento mientras se suspenden las negociaciones para renovar su contrato con el Newcastle

El Newcastle sigue interesado en retener al jugador de 23 años si está dispuesto a negociar un nuevo contrato antes de que se abra el mercado de fichajes, pero es consciente de que su valor de mercado podría bajar si no acepta las nuevas condiciones. El Telegraph afirma que las negociaciones para un nuevo contrato se han estancado y que el interés del Arsenal probablemente complique aún más las cosas.

Desde su fichaje por 32 millones de libras procedente del Southampton en 2023, Liveramento ha tenido un gran éxito en Tyneside. La valoración actual del club, en torno a los 60 millones de libras, refleja su importancia para la plantilla de Eddie Howe y su deseo de retener sus servicios a pesar del interés de los clubes londinenses.