La baja de Catley, sólida toda la temporada, complica aún más la defensa del Arsenal, que ya tenía pocas opciones. Katie Reid, revelación al inicio del curso, lleva meses de baja por rotura del ligamento cruzado anterior, y Leah Williamson se ha perdido gran parte de la campaña por diversas lesiones.

Su última lesión, un problema en el isquiotibial, le impidió jugar los cuartos de final de la UWCL ante el Chelsea. Pese a ello, Sarina Wiegman la convocó con Inglaterra y Williamson volvió a jugar el segundo partido del parón, disputando la primera parte de la ajustada victoria sobre Islandia.

Tras el encuentro, Wiegman valoró su regreso: «Como hemos dicho toda la campaña, queremos ser cautelosos con ella. Estaba en buena forma. Si hubiera sido necesario, podría haber jugado más, pero no quisimos arriesgar. Está bien».

Aún se desconoce cuántos minutos podrá jugar el domingo, por lo que Slegers podría buscar alternativas si no está al 100 %. La lateral izquierda Katie McCabe ha actuado recientemente en el centro, por delante de la central natural Laia Codina, cuya forma ha sido irregular.