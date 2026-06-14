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El Arsenal negocia el fichaje del marroquí Ayyoub Bouaddi, estrella del Mundial, aunque el Lille pide 70 millones de euros
Los Gunners intensifican su interés por una joven promesa de la Ligue 1
Según Sky Sports Suiza, el Arsenal lleva meses negociando para fichar a Bouaddi y contacta con su entorno desde enero de 2023. El joven de 18 años es su prioridad y los campeones de la Premier quieren cerrar el trato cuanto antes.
Según Sky Sports Suiza, el club trabaja desde hace meses en su fichaje y mantiene contacto con su entorno desde enero del año pasado. La larga labor de scouting se ha traducido en una oferta formal, impulsada por el impacto del joven en el máximo nivel.
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La propuesta de Arteta al internacional marroquí
Arteta admira el talento y la versatilidad del joven centrocampista. El Arsenal ya le ha asegurado a Bouaddi y a sus agentes que contará con un papel relevante en la plantilla desde el principio. Esa posibilidad de jugar en el primer equipo podría inclinar su decisión.
Esta estrategia inicial ha dado resultados: el mensaje ha calado en Bouaddi, quien ve con buenos ojos fichar por el Arsenal. No obstante, su actual club impone un obstáculo económico importante.
El Lille fija el precio de venta de una estrella del Mundial
Las actuaciones de Bouaddi con Marruecos atraen la atención mundial, así que el Lille no quiere venderlo barato. El Arsenal ya tiene nuevas conversaciones programadas con el jugador tras el Mundial, pero el club francés pide 70 millones de euros (60,4 millones de libras) por el centrocampista, consciente de que su valor puede subir durante el torneo en Norteamérica.
Bouaddi fue el mejor centrocampista del 1-1 ante Brasil y mostró gran madurez con el balón.
- AFP
La competencia de París se intensifica a medida que la carrera se calienta
El Arsenal no es el único club interesado en fichar al jugador de 18 años este verano. El París Saint-Germain también puja, pero jugar en la Ligue 1 podría beneficiar al equipo inglés, ya que el Lille no querría vender a un rival directo. El Chelsea es otro club que sigue al jugador.